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    Дзюба: «Надеюсь, у меня никогда не возникнет соблазна уехать в Китай»

    Нападающий «Зенита» Артем Дзюба признался, что большие деньги иногда могут стать серьезной дилеммой.

    «Допускаю ли вариант отъезда в Китай? Сложно говорить… С одной стороны, в голове предстоящий Кубок конфедераций и чемпионат мира, а с другой – в случае неудачи нас в который раз обольют помоями. Большие деньги – это возможность обеспечить себя и свою семью на долгие годы, но я все-таки надеюсь, что мне не придется стоять перед таким выбором.

    Я вообще боюсь думать, что мне когда-нибудь поступит большое предложение и я начну сомневаться. Рассчитываю, что никто баснословный контракт мне не предложит», – сказал Дзюба.

    Ранее сообщалось, что в услугах 28-летнего игрока заинтересованы как минимум два клуба из Поднебесной.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    28.01.2017 01:44
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    Комментарии24
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      Рейтинг: +458

      Болельщик Реал Мадрида 28 января 2017, 14:55

      В Китае и своих кривоногих достаточно, зачем им еще и из России "дрова"!

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +86

      Хотел же ставить на ничью 28 января 2017, 12:23

      никогда, не говори никогда

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1521

      BANNIKOV1970 28 января 2017, 12:03

      ты уже выбрал бабло,теперь нех... вякать!

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +411

      aam 28 января 2017, 10:11

      Ты раньше тоже бла бла, что спартаковец...

      6
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1022

      Joko21 28 января 2017, 10:10

      Баснословные контракты игрочишкам в Китае не предлагают

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +67

      sergkrasnodar23 28 января 2017, 10:10

      позовут, побежит

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4934

      polt 28 января 2017, 09:36

      Дорости еще надо до Китая, уровень как игрока низковат.

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +1061

      ПФК ЦСКА Моscow 28 января 2017, 09:09

      в Зенит тоже говорил не перейдешь никогда)

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +2844

      Nerlinger 28 января 2017, 08:58

      Давно вас с Которой туда сплавить надо!!! А от туда китайцев путных завезти

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +2566

      АЛЕКС 58 28 января 2017, 08:31

      Ключевое слово-НАДЕЮСЬ!

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +14769

      kykyi > АЛЕКС 58 28 января 2017, 08:52

      Не предложит.

      -1
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