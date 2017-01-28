Дзюба: «Надеюсь, у меня никогда не возникнет соблазна уехать в Китай»

Нападающий «Зенита» Артем Дзюба признался, что большие деньги иногда могут стать серьезной дилеммой.

«Допускаю ли вариант отъезда в Китай? Сложно говорить… С одной стороны, в голове предстоящий Кубок конфедераций и чемпионат мира, а с другой – в случае неудачи нас в который раз обольют помоями. Большие деньги – это возможность обеспечить себя и свою семью на долгие годы, но я все-таки надеюсь, что мне не придется стоять перед таким выбором.

Я вообще боюсь думать, что мне когда-нибудь поступит большое предложение и я начну сомневаться. Рассчитываю, что никто баснословный контракт мне не предложит», – сказал Дзюба.

Ранее сообщалось, что в услугах 28-летнего игрока заинтересованы как минимум два клуба из Поднебесной.