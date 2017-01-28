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  • Дзюба: «Надеюсь, у меня никогда не возникнет соблазна уехать в Китай»

Дзюба: «Надеюсь, у меня никогда не возникнет соблазна уехать в Китай»

28 января 2017, 01:44
24

Нападающий «Зенита» Артем Дзюба признался, что большие деньги иногда могут стать серьезной дилеммой.

«Допускаю ли вариант отъезда в Китай? Сложно говорить… С одной стороны, в голове предстоящий Кубок конфедераций и чемпионат мира, а с другой – в случае неудачи нас в который раз обольют помоями. Большие деньги – это возможность обеспечить себя и свою семью на долгие годы, но я все-таки надеюсь, что мне не придется стоять перед таким выбором.

Я вообще боюсь думать, что мне когда-нибудь поступит большое предложение и я начну сомневаться. Рассчитываю, что никто баснословный контракт мне не предложит», – сказал Дзюба.

Ранее сообщалось, что в услугах 28-летнего игрока заинтересованы как минимум два клуба из Поднебесной.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Зенит Дзюба Артем
Комментарии (24)
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пряник929
1485578921
И не уговартавай себя...
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АЛЕКС 58
1485581509
Ключевое слово-НАДЕЮСЬ!
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ПФК ЦСКА Моscow
1485583779
в Зенит тоже говорил не перейдешь никогда)
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polt
1485585368
Дорости еще надо до Китая, уровень как игрока низковат.
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sergkrasnodar23
1485587409
позовут, побежит
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Joko21
1485587454
Баснословные контракты игрочишкам в Китае не предлагают
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aam
1485587472
Ты раньше тоже бла бла, что спартаковец...
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BANNIKOV1970
1485594192
ты уже выбрал бабло,теперь нех... вякать!
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Хотел же ставить на ничью
1485595404
никогда, не говори никогда
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Болельщик Реал Мадрида
1485604546
В Китае и своих кривоногих достаточно, зачем им еще и из России "дрова"!
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