Варга: «Забей Смолов на Евро три гола, был бы другой разговор»

Известный футбольный агент Шандор Варга оценил карьерные перспективы форварда «Краснодара» Федора Смолова.

«Трудно привлечь к себе внимание, когда сборная не показывает достойных результатов. Забей Смолов на Евро три гола, был бы совсем другой разговор относительно дальнейшего развития его карьеры. Федор должен вырасти в еще более качественного исполнителя, но на данный момент он вряд ли способен выдержать конкуренцию в сильном европейском чемпионате», – подытожил Варга.

По слухам, интерес к Смолову проявляла дортмундская «Борусссия», а также несколько китайских клубов.