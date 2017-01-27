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    Варга: «Забей Смолов на Евро три гола, был бы другой разговор»

    Известный футбольный агент Шандор Варга оценил карьерные перспективы форварда «Краснодара» Федора Смолова.

    «Трудно привлечь к себе внимание, когда сборная не показывает достойных результатов. Забей Смолов на Евро три гола, был бы совсем другой разговор относительно дальнейшего развития его карьеры. Федор должен вырасти в еще более качественного исполнителя, но на данный момент он вряд ли способен выдержать конкуренцию в сильном европейском чемпионате», – подытожил Варга.

    По слухам, интерес к Смолову проявляла дортмундская «Борусссия», а также несколько китайских клубов.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    27.01.2017 22:51
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +891

      bolela_16 28 января 2017, 08:27

      до европейского уровня ему ещё далеко...

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      Рейтинг: +583

      MURAD F. A. 28 января 2017, 08:16

      Смолов пусть в Краснодаре сперва добьется чего нибудь стоящего, а так сборная ничего не показало и он ничего не показал и его не правильно использовали в сборной

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      Рейтинг: +1871

      Александ1982 28 января 2017, 00:06

      вот с этим я согласен, среди дураков и полудурок гений

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