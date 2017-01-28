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  • Кубок Англии. Хет-трик Уолкотта и дубль Уэлбека помогли «Арсеналу» разгромить «Саутгемптон»

Кубок Англии. Хет-трик Уолкотта и дубль Уэлбека помогли «Арсеналу» разгромить «Саутгемптон»

28 января 2017, 22:21
5

В матче 1/16 финала Кубка Англии «Арсенал» в гостях одержал разгромную победу над «Саутгемптоном», поразив ворота соперника пять безответных раз – 5:0. Дубль на свой счет в составе «канониров» записал Дэнни Уэлбек, который забил сразу два мяча в розыгрыше турнира впервые в карьере. Хет-триком же отметился Тео Уолкотт.

Таким образом, лондонский клуб пробился в 1/8 финала турнира, где вскоре узнает своего соперника в результате жеребьевки.

Кубок Англии. 1/16 финала

Саутгемптон – Арсенал – 0:5 (0:3) Текстовая онлайн-трансляция

Голы: 0:1 – Уэлбек, 15; 0:2 – Уэлбек, 22; 0:3 – Уолкотт, 35; 0:4 – Уолкотт, 69; 0:5 – Уолкотт, 85.

Календарь Кубка Англии

Источник: Бомбардир.ру
Англия. Кубок Саутгемптон Арсенал Уолкотт Тео Уэлбек Дэнни
Комментарии (5)
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Luccot
1485631780
круто
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сергей николаевич
1485636448
молодцы
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Raider26
1485638121
Very good
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XaXatyn
1485639894
Результативный матч
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anri1703
1485679840
Теперь надо чтобы мю в финале так же с ними сыграли а не как ливер
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