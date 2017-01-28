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Судьи
Главный судья:
Кевин Фрэнд (Лестершир)
Материалы

Саутгемптон - Арсенал

28.01.2017, Суббота, 20:30 мск Саутгемптон, стадион Сент-Мэри Трансляция: МАТЧ! ФУТБОЛ 1 Англия. Кубок, 1/16 финала Саутгемптон - Арсенал
Обзор матча
Англия. Кубок Лиги (2016/2017)
1/4 финала
30 ноября, среда 22:45 Арсенал 0:2 Саутгемптон
Англия. Премьер-лига (2016/2017)
4 тур
10 сентября, суббота 17:00 Арсенал 2:1 Саутгемптон
Англия. Премьер-лига (2015/2016)
24 тур
2 февраля, вторник 22:45 Арсенал 0:0 Саутгемптон
18 тур
26 декабря, суббота 22:45 Саутгемптон 4:0 Арсенал
Англия. Премьер-Лига (2014/2015)
20 тур
1 января, четверг 18:00 Саутгемптон 2:0 Арсенал
14 тур
3 декабря, среда 22:45 Арсенал 1:0 Саутгемптон
Англия. Кубок Лиги (2014/2015)
3 раунд
23 сентября, вторник 22:45 Арсенал 1:2 Саутгемптон
Англия. Премьер-Лига (2013/2014)
23 тур
28 января, вторник 23:45 Саутгемптон 2:2 Арсенал
12 тур
23 ноября, суббота 19:15 Арсенал 2:0 Саутгемптон
Англия. Премьер-Лига (2012/2013)
21 тур
1 января, вторник 21:30 Саутгемптон 1:1 Арсенал
4 тур
15 сентября, суббота 18:00 Арсенал 6:1 Саутгемптон
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    Рейтинг: +8

    Эрик99 29 января 2017, 11:43

    uugiogpil

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    Рейтинг: +675

    kagorich 28 января 2017, 18:43

    Эрик 99, отдохни наверно сегодня.)))

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    Рейтинг: +8

    Эрик99 28 января 2017, 17:33

    цвйц

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    Рейтинг: +8

    Эрик99 27 января 2017, 19:34

    cfeynutvgnjy dsbyhftn

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