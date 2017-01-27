Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Первая лига Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Куртуа дал согласие на переход в «Реал», Конте хочет получить взамен Морату

Куртуа дал согласие на переход в «Реал», Конте хочет получить взамен Морату

27 января 2017, 13:53
11

Голкипер «Челси» Тибо Куртуа может перейти в «Реал». Сообщается, что 24-летний бельгиец уже дал согласие на переход в мадридский клуб этим летом.

Как утверждает источник, теперь сливочным осталось убедить главного тренера «Челси» Антонио Конте отпустить вратаря в Испанию. Итальянский специалист готов расстаться с футболистом в том случае, если в сделку будет включен нападающий «Королевского клуба» Альваро Мората.

В нынешнем сезоне АПЛ Куртуа, рыночная стоимость которого составляет 35 миллионов евро, пропустил 15 голов в 22 матчах. На счету Мораты пять забитых мячей в 13 играх. Его трансферная цена – 40 миллионов.

Источник: Bernabéu Digital
Англия. Премьер-лига Испания. Примера Челси Реал Мората Альваро Куртуа Тибо Конте Антонио
Комментарии (11)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
zatonn
1485516512
Непонятно, а кто кипером в Челси тогда будет?
Ответить
Русик292
1485517058
Жесть
Ответить
Pourport
1485517738
15 мячей в 22 матчах и прайс 35 лимонов,где логика то?Там Хеннесси стоит хорошо,что в раме,что по цене)
Ответить
Psih86
1485518795
Опять началось....какой источник-Нырялду!!!Два дня назад носатый говорил,что сейчас он в Челси счастлив как ни когда...И повторюсь в Мадриде один клуб и это Атлетико(слова Куртуа)!В принципе на Бейла можно поменять!!!
Ответить
slender
1485519078
Как то переход Де Хеа больше нравится, чем куртуа
Ответить
alexis02lion
1485521456
Это только возможность. Согласился и что? У Реала всегда большой список кандидатов на любую позицию. И Морату ради этого что ли забирали из Ювентуса? А в итоге самый умный и продуманный тут Конте. Лучше пусть всё остаётся так как есть.
Ответить
Qadji Aleksandr ibn Kosty
1485525060
Куртуа Хорош!Но хотелось бы Де Хеа!
Ответить
ivanthebest
1485527323
Вот и правильно! Де Хеа оставьте впокое он станет легендой МЮ!
Ответить
zagrizlik
1485531963
Зря,такого кипера не найдёшь.
Ответить
Kano
1485537132
Если такой обмен будет то, Реал должен будет доплатить еще 40 млн, ибо Мората нулевой в этом сезоне. И ценник у него упал.
Ответить
Главные новости
Сборная России назвала первого соперника на сентябрь
12:18
1
«Спартаку» предложили подписать Горецку
11:47
5
Дзюба везде забанил комментатора «Матч ТВ»
11:14
5
Нагучев назвал худший матч, который он комментировал: «Просто ужас»
10:31
1
ФотоСафонов отреагировал на поступок зрителей, обливших его пивом во время матча
10:15
3
Эйнштейн будет оппонентом Слуцкого в ближайшем матче
09:58
1
ФотоСперцян – лучший игрок дебютного матча в Саудовской Аравии
09:47
3
Трансфер Карпукаса из «Локо» в другой клуб РПЛ полностью завершен
09:41
3
Зенитовец Дркушич перейдет не в ПАОК, а в клуб из Барселоны
09:11
1
Бубнов ответил, можно ли считать «Зенит» явным фаворитом РПЛ
08:34
1
Все новости
Все новости
ФотоХоланд получил четыре сертификата Книги рекордов Гиннесса
00:58
«Челси» поставил «Манчестер Сити» ультиматум
Вчера, 14:58
«Манчестер Сити» продлил контракт с вингером сборной Бельгии
Вчера, 13:19
«Атлетико» купит защитника сборной Аргентины за 40 миллионов
Вчера, 11:34
Реакция Эмери на поражение от «ПСЖ» в Суперкубке УЕФА
Вчера, 08:51
1
«Манчестер Сити» ответил «Барселоне» на новое предложение о трансфере Родри
Вчера, 08:39
«Бавария» интересуется футболистом сборной Бразилии
12 августа
1
Фото«Манчестер Сити» приобрел 34-летнего игрока сборной Аргентины
12 августа
1
ФотоКлуб АПЛ приобрел Диоманде за 40 миллионов
12 августа
Фото«Челси» приобрел защитника из Ла Лиги за 19 миллионов
12 августа
«Барселона» предложила 60 миллионов за лучшего игрока ЧМ-2026
12 августа
«Челси» и «МЮ» приняли решения по защитнику, которого «Арсенал» оценил в 45 миллионов
12 августа
Мареска объяснил, почему не сделал Холанда капитаном «Манчестер Сити»
12 августа
Кафельников ответил Скоулзу, сказавшему, что футбол тяжелее тенниса
11 августа
2
Араухо выбрал номер в «Ливерпуле» по религиозным соображениям
11 августа
ФотоВратарь «Челси» перешел в клуб Лиги 1
11 августа
1
Раскрыты трансферные планы «Арсенала»
11 августа
Слуцкий уличил ЦСКА в трансферном преступлении
10 августа
2
Фото«Ливерпуль» арендовал защитника «Барселоны»
10 августа
Стало известно, в чьем доме будет жить Родри в Барселоне
10 августа
Стало известно, кто должен был сменить Фергюсона в «МЮ» в 2013 году
10 августа
1
Клуб АПЛ рассмотрит подписание Головина
10 августа
5
Фото«Комо» подписал игрока сборной Англии за 30 миллионов
9 августа
Фото«ПСЖ» объявил о трансфере игрока сборной Франции
9 августа
Обладатель «Золотого мяча» Родри мог оказаться в тульском «Арсенале»
8 августа
5
Фото«Арсенал» объявил о переходе игрока сборной Бразилии
8 августа
Стало известно, куда «Реал» отправит Эндрика
8 августа
Араухо уходит из «Барсы» в топ-клуб АПЛ
8 августа
1
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+