Куртуа дал согласие на переход в «Реал», Конте хочет получить взамен Морату

Голкипер «Челси» Тибо Куртуа может перейти в «Реал». Сообщается, что 24-летний бельгиец уже дал согласие на переход в мадридский клуб этим летом.

Как утверждает источник, теперь сливочным осталось убедить главного тренера «Челси» Антонио Конте отпустить вратаря в Испанию. Итальянский специалист готов расстаться с футболистом в том случае, если в сделку будет включен нападающий «Королевского клуба» Альваро Мората.

В нынешнем сезоне АПЛ Куртуа, рыночная стоимость которого составляет 35 миллионов евро, пропустил 15 голов в 22 матчах. На счету Мораты пять забитых мячей в 13 играх. Его трансферная цена – 40 миллионов.