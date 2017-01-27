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    Куртуа дал согласие на переход в «Реал», Конте хочет получить взамен Морату

    Голкипер «Челси» Тибо Куртуа может перейти в «Реал». Сообщается, что 24-летний бельгиец уже дал согласие на переход в мадридский клуб этим летом.

    Как утверждает источник, теперь сливочным осталось убедить главного тренера «Челси» Антонио Конте отпустить вратаря в Испанию. Итальянский специалист готов расстаться с футболистом в том случае, если в сделку будет включен нападающий «Королевского клуба» Альваро Мората.

    В нынешнем сезоне АПЛ Куртуа, рыночная стоимость которого составляет 35 миллионов евро, пропустил 15 голов в 22 матчах. На счету Мораты пять забитых мячей в 13 играх. Его трансферная цена – 40 миллионов.

    Источник: Bernabéu Digital

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    27.01.2017 13:53
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    Комментарии11
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      Рейтинг: +284

      Kano 27 января 2017, 20:12

      Если такой обмен будет то, Реал должен будет доплатить еще 40 млн, ибо Мората нулевой в этом сезоне. И ценник у него упал.

      0
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      Рейтинг: +1038

      zagrizlik 27 января 2017, 18:46

      Зря,такого кипера не найдёшь.

      0
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      Рейтинг: +7007

      ivanthebest 27 января 2017, 17:28

      Вот и правильно! Де Хеа оставьте впокое он станет легендой МЮ!

      0
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      Рейтинг: +10

      Qadji Aleksandr ibn Kosty 27 января 2017, 16:51

      Куртуа Хорош!Но хотелось бы Де Хеа!

      -1
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      Рейтинг: +645

      alexis02lion 27 января 2017, 15:50

      Это только возможность. Согласился и что? У Реала всегда большой список кандидатов на любую позицию. И Морату ради этого что ли забирали из Ювентуса? А в итоге самый умный и продуманный тут Конте. Лучше пусть всё остаётся так как есть.

      -1
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      Рейтинг: +35

      slender 27 января 2017, 15:11

      Как то переход Де Хеа больше нравится, чем куртуа

      2
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      Рейтинг: +1637

      Psih86 27 января 2017, 15:06

      Опять началось....какой источник-Нырялду!!!Два дня назад носатый говорил,что сейчас он в Челси счастлив как ни когда...И повторюсь в Мадриде один клуб и это Атлетико(слова Куртуа)!В принципе на Бейла можно поменять!!!

      0
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      Рейтинг: +1994

      Pourport 27 января 2017, 14:48

      15 мячей в 22 матчах и прайс 35 лимонов,где логика то?Там Хеннесси стоит хорошо,что в раме,что по цене)

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      Рейтинг: +18

      Русик292 27 января 2017, 14:37

      Жесть

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      Рейтинг: +2909

      zatonn 27 января 2017, 14:28

      Непонятно, а кто кипером в Челси тогда будет?

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      Рейтинг: +10

      Lexatttt > zatonn 27 января 2017, 14:36

      Бегович или кого-то купят

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