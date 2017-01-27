Промес назвал причину, по которой «Спартак» не пробил в этом сезоне ни одного пенальти

Полузащитник «Спартака» Квинси Промес в шутливой форме рассказал о причине, по которой московский клуб в нынешнем сезоне чемпионата России не пробил ни одного пенальти. Голландский хавбек выразил мнение, что во всем виноват Ивелин Попов.

«Просто Попов больше не «ныряет» в штрафной. Когда придет время для пенальти, я буду готов. Не могу дождаться этого момента. Насколько я понимаю, я первый в списке бьющих.

«Спартак» заслуживал в этом сезоне нескольких пенальти. Не хочу говорить, что за этим стоит нечто большее, чем совпадение. Тем более что мы побеждаем. Пока есть голы, мы не жалуемся. Хотя если нам шесть раз подряд не поставят пенальти, то это уже будет кое-что означать. Пока не могу сказать, что здесь кроется что-то нечестное», — сказал Промес.