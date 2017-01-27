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    Промес назвал причину, по которой «Спартак» не пробил в этом сезоне ни одного пенальти

    Полузащитник «Спартака» Квинси Промес в шутливой форме рассказал о причине, по которой московский клуб в нынешнем сезоне чемпионата России не пробил ни одного пенальти. Голландский хавбек выразил мнение, что во всем виноват Ивелин Попов.

    «Просто Попов больше не «ныряет» в штрафной. Когда придет время для пенальти, я буду готов. Не могу дождаться этого момента. Насколько я понимаю, я первый в списке бьющих.

    «Спартак» заслуживал в этом сезоне нескольких пенальти. Не хочу говорить, что за этим стоит нечто большее, чем совпадение. Тем более что мы побеждаем. Пока есть голы, мы не жалуемся. Хотя если нам шесть раз подряд не поставят пенальти, то это уже будет кое-что означать. Пока не могу сказать, что здесь кроется что-то нечестное», — сказал Промес.

    Источник: Чемпионат.ком

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    27.01.2017 12:50
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    Комментарии10
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      Рейтинг: +5059

      filosof sparty 27 января 2017, 15:21

      Мы и без пеналей неплохо идём

      5
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      Рейтинг: +130

      Бульба 27 января 2017, 15:09

      "Братуха" -нормальный парень

      6
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      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 27 января 2017, 13:53

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Вот и Промес заскулил, выпрашивая уже сейчас пенальти для Спартака.

      -15
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      Рейтинг: +2545

      Тraumtanzеr 27 января 2017, 13:30

      Мы не бомжи какие нить или кони чтобы за счет пенальти выигрывать, мы Великий клуб, который должен рвать всех и без них.

      10
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      Рейтинг: +2566

      АЛЕКС 58 > Тraumtanzеr 27 января 2017, 14:37

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      Ваш ,,братуха,,ещё тот провокатор! Не спорю,техничный,настроенный на борьбу,но провокатор.лезет в драку,а потом делает вид,что его мелкого обидели!

      -11
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      Рейтинг: +2566

      АЛЕКС 58 > Тraumtanzеr 27 января 2017, 14:40

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      Если ты не адекват,минусни!Ну на крайняк,пидором обзови,как вы обычно делаете,если не согласны!

      -10
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      Рейтинг: +2566

      АЛЕКС 58 > Тraumtanzеr 27 января 2017, 14:48

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      Серёга!Ответь честно!Неужели тебе нравится гавкаться здесь,а не просто общаться и высказывать своё мнение!?

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      Рейтинг: +752

      alex1004 > АЛЕКС 58 27 января 2017, 16:41

      Вот скажи любезный, кто после этого не адекват?
      Да мне не понравились твои высказывания. Конкретно в этом не понравилось то, что перед человеком ставиться выбор: либо ты адекватный либо ты меня минусуешь. Скажу без лишней интеллигентности, такие высказывания я считаю дебильными. Мое право!
      Второй момент почему минусанул: "как вы обычно делаете, если не согласны" - здесь есть обобщение - "вы", поскольку "вы" с маленькой буквы значит адресовано группе людей, причем группе людей судя по всему объединенных по клубному признаку. Т.е. как я полагаю, ты считаешь, что болельщики одного клуба имеют умственное, поведенческое и прочее превосходство над болельщиками другого клуба? Если это так, то могу сказать - это дебильная позиция! Умственные способности и клубные предпочтения ни как не коррелируются - увы и ах.
      Т.е. минус более чем заслуженный! Последнее сообщение из твоей триады ни чем меня не задело, но и не порадовало, я его не оценил.

      Что сделал ты? Зашел в мой профиль, выбрал первые три попавшиеся сообщения и минусанул! Например тебе не понравилось, что я поздравил с Днем рождения братьев Комбаровых! Вот дословный текст: "С Днем рождения! Побед!"

      Вот теперь ответь мне, кто ты после этого? Адекватный человек?

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      Рейтинг: +752

      alex1004 > ya za spartak 27 января 2017, 17:21

      Да мне на него глубоко... :))) На плюсы и минусы еще больше. :))) Просто человек завел речь про адекватность, я ему показал кто он есть на основании его же критериев. :)))

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      Рейтинг: +26

      pntrz 27 января 2017, 13:04

      да все нормально

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