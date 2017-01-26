Источник: Халк летом может вернуться в «Зенит»

Бывший нападающий «Зенита» Халк, ныне выступающий за «Шанхай СИПГ», может вернуться в петербургский клуб во время летнего трансферного окна или следующей зимой. Об этом сообщает АБН.

По информации источника, сине-бело-голубые планируют взять 30-летнего бразильца в аренду. Сообщается, что сам игрок настроен вернуться в «Зенит», чтобы увеличить собственные шансы на попадание в состав сборной Бразилии на чемпионат мира-2018. Отметим, что с момента перехода в китайский клуб он ни разу не вызывался под знамена национальной команды.

Напомним, Халк выступал за петербургскую команду с 2012 года, однако прошлым летом перешел в «Шанхай СИПГ» за рекордные для РФПЛ 56 миллионов евро. В нынешнем сезоне бразилец провел в чемпионате Китая семь матчей, в которых забил пять голов и сделал одну результативную передачу.