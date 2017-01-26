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Источник: Халк летом может вернуться в «Зенит»

26 января 2017, 22:12
34

Бывший нападающий «Зенита» Халк, ныне выступающий за «Шанхай СИПГ», может вернуться в петербургский клуб во время летнего трансферного окна или следующей зимой. Об этом сообщает АБН.

По информации источника, сине-бело-голубые планируют взять 30-летнего бразильца в аренду. Сообщается, что сам игрок настроен вернуться в «Зенит», чтобы увеличить собственные шансы на попадание в состав сборной Бразилии на чемпионат мира-2018. Отметим, что с момента перехода в китайский клуб он ни разу не вызывался под знамена национальной команды.

Напомним, Халк выступал за петербургскую команду с 2012 года, однако прошлым летом перешел в «Шанхай СИПГ» за рекордные для РФПЛ 56 миллионов евро. В нынешнем сезоне бразилец провел в чемпионате Китая семь матчей, в которых забил пять голов и сделал одну результативную передачу.

Источник: Бомбардир.ру
Россия. Премьер-лига Зенит Шанхай Порт Халк
Комментарии (34)
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VVM1964
1485458191
НУ ЧТО ЗА БРЕД - КУПИТЬ ЗА БЕШЕНЫЕ БАБКИ И ОТДАТЬ В АРЕНДУ , АВТОРЫ , СОВСЕМ НАС ЗА ДУРАКОВ ДЕРЖИТЕ .
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oyabun
1485458496
Невероятно жирная утяра полетела!! Ув.владельцы сайта - не скатывайтесь до уровня ультражелтой бульварной прессы.
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sidul1
1485458638
слабо верется
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волчарик
1485459421
да это не утка-целый баклан прилетел
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bset
1485459623
Ну а что хотел? Либо деньги, либо карьера. А то и рыбку съесть, и на ... сесть
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Viktor781
1485461243
Только избавились, и на тебе.
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нейтральныйкакникто
1485466825
Понял , что в Китае за большие деньги надо пахать , а не отбывать номер , как в России
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APchelov
1485469823
Не надо возвращаться. У нас тут не проходной двор
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Аид666
1485484778
ну-ну... мне кажется китайцы не отпустят, иначе смысл было покупать
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Diman67
1485488147
Он еще только подумал о возвращении, а свиньи уже 0б0ссались от страха))) Мужик!
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