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    Источник: Халк летом может вернуться в «Зенит»

    Бывший нападающий «Зенита» Халк, ныне выступающий за «Шанхай СИПГ», может вернуться в петербургский клуб во время летнего трансферного окна или следующей зимой. Об этом сообщает АБН.

    По информации источника, сине-бело-голубые планируют взять 30-летнего бразильца в аренду. Сообщается, что сам игрок настроен вернуться в «Зенит», чтобы увеличить собственные шансы на попадание в состав сборной Бразилии на чемпионат мира-2018. Отметим, что с момента перехода в китайский клуб он ни разу не вызывался под знамена национальной команды.

    Напомним, Халк выступал за петербургскую команду с 2012 года, однако прошлым летом перешел в «Шанхай СИПГ» за рекордные для РФПЛ 56 миллионов евро. В нынешнем сезоне бразилец провел в чемпионате Китая семь матчей, в которых забил пять голов и сделал одну результативную передачу.

    Источник: Бомбардир.ру

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    26.01.2017 22:12
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    Комментарии32
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      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 27 января 2017, 09:21

      а кто ему зарплату платить будет она у его там порядка 13-14 лямов, так что ни о какой аренде речи быть не может

      0
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      Рейтинг: +26

      ivanirkutsk 27 января 2017, 07:55

      у Китая лимит на легионеров в вели иле введут скоро не больше трёх )))

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +152

      Diman67 27 января 2017, 06:35

      Он еще только подумал о возвращении, а свиньи уже 0б0ссались от страха))) Мужик!

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +2460

      Аид666 27 января 2017, 05:39

      ну-ну... мне кажется китайцы не отпустят, иначе смысл было покупать

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +79293

      Zenit-84 27 января 2017, 04:57

      Опомнился...

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +4293

      Zubo 27 января 2017, 02:54

      кря..... кряаааа ... кряяяя

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +3412

      APchelov 27 января 2017, 01:30

      Не надо возвращаться. У нас тут не проходной двор

      1
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      Рейтинг: +32

      Nehdan4ik 27 января 2017, 01:16

      как то все не сходится , сам же хотел перейти за зарплату , а теперь вернуться , что тут не чисто , либо утки снова летят

      1
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      Рейтинг: +156

      Пиво без газа 27 января 2017, 01:13

      не возьмут обратно

      0
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      Рейтинг: +43204

      Амба Нагорск 27 января 2017, 00:44


      Плохая примета.

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