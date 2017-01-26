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    Грасия: «Рубин» находится на правильном пути»

    Главный тренер «Рубина» Хави Грасия прокомментировал итоги контрольного матча с софийским ЦСКА. Казанский клуб победил со счетом 4:2, по ходу игры уступая в два мяча.

    «Конечно, многие обращают внимание на результат, но я считаю, что на данном этапе подготовки результат не имеет первостепенного значения. Сейчас самое главное — посмотреть на то, в каком ритме провели футболисты игровое время, на то, что футболисты обошлись без травм. В итоге получилась хорошая игра. Я считаю, что в дальнейшем она нам поможет прибавить в тех компонентах, в которых это необходимо сделать. Мы находимся на правильном пути.

    Мы работали в очень хороших условиях, у нас были замечательные поля, замечательный отель и питание. Еще раз хочу повторить, что ребята очень хорошо поработали на тренировках, накопили определенный тренировочный объем, мы обошлись без травм. В принципе мы довольны тем, как прошла первая часть сборов», – заявил Грасия.

    «Рубин» после 17 туров занимает девятое место в чемпионате России.

    Источник: ФК «Рубин»

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    26.01.2017 17:23
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +847

      rubinovyi2 27 января 2017, 09:37

      Игра и в самом деле живенько смотрелась!

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