Грасия: «Рубин» находится на правильном пути»

Главный тренер «Рубина» Хави Грасия прокомментировал итоги контрольного матча с софийским ЦСКА. Казанский клуб победил со счетом 4:2, по ходу игры уступая в два мяча.

«Конечно, многие обращают внимание на результат, но я считаю, что на данном этапе подготовки результат не имеет первостепенного значения. Сейчас самое главное — посмотреть на то, в каком ритме провели футболисты игровое время, на то, что футболисты обошлись без травм. В итоге получилась хорошая игра. Я считаю, что в дальнейшем она нам поможет прибавить в тех компонентах, в которых это необходимо сделать. Мы находимся на правильном пути.

Мы работали в очень хороших условиях, у нас были замечательные поля, замечательный отель и питание. Еще раз хочу повторить, что ребята очень хорошо поработали на тренировках, накопили определенный тренировочный объем, мы обошлись без травм. В принципе мы довольны тем, как прошла первая часть сборов», – заявил Грасия.

«Рубин» после 17 туров занимает девятое место в чемпионате России.