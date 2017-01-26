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    Монтелла: «Ньянг? Посмотрим, что произойдет в ближайшие дни»

    Главный тренер «Милана» Винченцо Монтелла прокомментировал отсутствие форварда М'Байе Ньянга в заявке на вчерашний матч 1/4 финала Кубка Италии с «Ювентусом» (1:2).

    «Я не скажу по Ньянгу ничего нового. В последние дни мы много говорили о его чувствах и потенциале. Давайте просто посмотрим, что произойдет в ближайшие несколько дней», – сказал специалист.

    В текущем сезоне Ньянг сыграл в 18-ти матчах Серии А, в которых забил три гола.

    Ранее сообщалось, что футболистом интересуются «Вест Хэм» и «Уотфорд».

    Источник: ФК «Милан»

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    26.01.2017 10:44
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