Д’Амико: «Иванович близок к переходу в «Зенит»

Защитник «Челси» Бранислав Иванович может продолжить карьеру в России. Как заявил известный итальянский агент Андреа Д’Амико, «Зенит» близок к покупке игрока.

«Зенит» ищет замену Ломбертсу. Для решения этого вопроса они хотят подписать Ивановича. Питерский клуб близок к осуществлению данного трансфера», – приводит слова агента FC Inter News.

В текущем сезоне Иванович провел в чемпионате Англии 13 матчей, в которых отметился одной голевой передачей. Рыночная стоимость серба оценивается в 10 миллионов евро.