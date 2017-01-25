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Д’Амико: «Иванович близок к переходу в «Зенит»

25 января 2017, 14:43
31

Защитник «Челси» Бранислав Иванович может продолжить карьеру в России. Как заявил известный итальянский агент Андреа Д’Амико, «Зенит» близок к покупке игрока.

«Зенит» ищет замену Ломбертсу. Для решения этого вопроса они хотят подписать Ивановича. Питерский клуб близок к осуществлению данного трансфера», – приводит слова агента FC Inter News.

В текущем сезоне Иванович провел в чемпионате Англии 13 матчей, в которых отметился одной голевой передачей. Рыночная стоимость серба оценивается в 10 миллионов евро.

Источник: Бомбардир.ру
Россия. Премьер-лига Англия. Премьер-лига Трансферы зимы-2017 Зенит Челси Иванович Бранислав
Комментарии (31)
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KingRey21
1485344864
Ивановичч вполне еще способен на высоком уровне поиграть!Лучше бы в Юве перешел!
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kotmyshka
1485346857
Ломбертсу - 31, Ивановичу - 32. Смысл?...Дать заработать агентам?
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adekvat
1485347788
Дом престарелых.
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h3LL1k
1485348270
так не плох но лучше на перспективу помойму и чтоб уже играл не плохо! имхо
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Pourport
1485349112
Мне кажется у Ивановича предложений хватает.
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Nehdan4ik
1485351077
Иванович очень сильный футболист , Тем более для Зенита , да ему 32 года , но он профессионал он играть будет на должном уровне . может сыграть справа , и в центре . а в центре у Зенита полная пробоина
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and4ever86
1485351753
Считай близок к завершению карьеры, ибо зенит - помойка.
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multi1984
1485354957
Что вы спорите?) посмотрите на источник статьи и улыбнитесь)
Ответить
Docentusa
1485414498
Ждём-с!
Ответить
Юрий Крутько
1485420731
Лучшие годы давно позади...
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