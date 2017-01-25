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    Д’Амико: «Иванович близок к переходу в «Зенит»

    Защитник «Челси» Бранислав Иванович может продолжить карьеру в России. Как заявил известный итальянский агент Андреа Д’Амико, «Зенит» близок к покупке игрока.

    «Зенит» ищет замену Ломбертсу. Для решения этого вопроса они хотят подписать Ивановича. Питерский клуб близок к осуществлению данного трансфера», – приводит слова агента FC Inter News.

    В текущем сезоне Иванович провел в чемпионате Англии 13 матчей, в которых отметился одной голевой передачей. Рыночная стоимость серба оценивается в 10 миллионов евро.

    Источник: Бомбардир.ру

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    25.01.2017 14:43
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    Комментарии28
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      Рейтинг: +923

      Юрий Крутько 26 января 2017, 11:52

      Лучшие годы давно позади...

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +383

      Docentusa 26 января 2017, 10:08

      Ждём-с!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +26

      ivanirkutsk 26 января 2017, 07:35

      за 4, 5 не кто не идёт ))))

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +191

      bafor 26 января 2017, 01:27

      Интересно.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +4990

      Обер-КанцлерЪ 25 января 2017, 21:30

      Усилил бы Зенит и в Лиге Чемпионов поиграл бы ещё пару сезонов. Но только не за 10 евромультов! 4-5 - красная цена.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +211

      Voltiz 25 января 2017, 19:59

      Через год- два , ему замену надо будет искать

      0
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      Рейтинг: +422

      TRELL 25 января 2017, 19:52

      Возраст у него уже... Ставку на молодых нужно делать. А так игрок очень даже!

      0
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      Рейтинг: +1307

      Taps 25 января 2017, 18:43

      Брехня.

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      Рейтинг: +1904

      Artemka69 25 января 2017, 18:37

      Сильно!!

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      Рейтинг: +371

      multi1984 25 января 2017, 17:35

      Что вы спорите?) посмотрите на источник статьи и улыбнитесь)

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