Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Подольски отличился пять раз в игре Кубка Турции

    Форвард «Галатасарая» Лукаш Подольски отправил пять голов в ворота «Эрзинджанспора» (6:2) во встрече второго раунда Кубка Турции.

    В первом тайме 31-летний игрок записал на свой счет дубль, отличившись на четвертой и 10-й минутах. А во второй половине матча немецкий нападающий еще трижды поразил ворота соперника. Отметим, что большую часть поединка, после удаления полузащитника Найджела де Йонга на 31-й минуте, «львы» провели в меньшинстве.

    В нынешнем сезоне Подольски провел 16 игр, записав в свой актив 13 забитых мячей и пять результативных передач.

    Кубок Турции. 2-й раунд

    Групповой турнир. Группа Е

    Галатасарай – Эрзинджанспор – 6:2 (3:2)

    Голы: 1:0 – Подольски, 4; 2:0 – Подольски, 10; 2:1 – Дулгер, 15; 2:2 – Эргюн, 25; 3:2 – Родригес, 27; 4:2 – Подольски, 50; 5:2 – Подольски, 55; 6:2 – Подольски, 63.

    Источник: Бомбардир.ру

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    24.01.2017 22:40
    Рекомендуем
    Комментарии3
    ...
    • ...
      Рейтинг: +3021

      Dgad 25 января 2017, 08:23

      Что он забыл в Галатасарае вместе со Снайдером?

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +264

      dimid 24 января 2017, 23:31

      прорвало Лукаша, молодец!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2306

      4agaaa 24 января 2017, 22:57

      В отличной форме, красавчик!!!

      1
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11