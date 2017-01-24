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Подольски отличился пять раз в игре Кубка Турции

24 января 2017, 22:40
3

Форвард «Галатасарая» Лукаш Подольски отправил пять голов в ворота «Эрзинджанспора» (6:2) во встрече второго раунда Кубка Турции.

В первом тайме 31-летний игрок записал на свой счет дубль, отличившись на четвертой и 10-й минутах. А во второй половине матча немецкий нападающий еще трижды поразил ворота соперника. Отметим, что большую часть поединка, после удаления полузащитника Найджела де Йонга на 31-й минуте, «львы» провели в меньшинстве.

В нынешнем сезоне Подольски провел 16 игр, записав в свой актив 13 забитых мячей и пять результативных передач.

Кубок Турции. 2-й раунд

Групповой турнир. Группа Е

Галатасарай – Эрзинджанспор – 6:2 (3:2)

Голы: 1:0 – Подольски, 4; 2:0 – Подольски, 10; 2:1 – Дулгер, 15; 2:2 – Эргюн, 25; 3:2 – Родригес, 27; 4:2 – Подольски, 50; 5:2 – Подольски, 55; 6:2 – Подольски, 63.

Источник: Бомбардир.ру
Европа Галатасарай Подольски Лукас
Комментарии (3)
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4agaaa
1485287845
В отличной форме, красавчик!!!
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dimid
1485289899
прорвало Лукаша, молодец!
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Dgad
1485321834
Что он забыл в Галатасарае вместе со Снайдером?
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