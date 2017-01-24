Хавбек «Баварии» Тиаго Алькантара возобновил тренировки после повреждения бедра, полученного на катарском сборе команды.
Ранее главный тренер мюнхенцев Карло Анчелотти сообщал, что 25-летний игрок, у которого возникли проблемы с мышцами, выбыл примерно на три недели. Также специалист выразил надежду, что испанец вернется в строй к первому матчу 1/8 финала Лиги чемпионов с «Арсеналом», который состоится 15 февраля.
В нынешнем розыгрыше Бундеслиги Алькантара отметился тремя голами и тремя результативными передачами в 15-ти встречах.
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Источник: ФК «Бавария»