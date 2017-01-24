Симеоне: «Севилья» – фаворит в борьбе с «Атлетико» за прямую путевку в ЛЧ»

Главный тренер «Атлетико» Диего Симеоне заявил, что мадридцам будет непросто добыть третье место по итогам нынешнего чемпионата Испании, дающее право на прямое попадание в групповой этап Лиги чемпионов. По мнению специалиста, «Севилья» имеет в этой борьбе более предпочтительные шансы.

После 19-ти туров «матрасники» располагаются на четвертой строчке в таблице Примеры, отставая от идущих вторыми андалусийцев на семь очков.

Напомним, на протяжении последних четырех сезонов «Атлетико» неизменно финишировал в призерах (три бронзовых медали и одно чемпионство).

«Первая половина чемпионата сложилась для нас противоречиво. По ее итогам отставание «Атлетико» от третьей строчки составляет шесть очков. Именно поэтому шансы «Севильи» на прямое попадание в Лигу чемпионов выглядят намного предпочтительнее наших», – сказал Симеоне.