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    Симеоне: «Севилья» – фаворит в борьбе с «Атлетико» за прямую путевку в ЛЧ»

    Главный тренер «Атлетико» Диего Симеоне заявил, что мадридцам будет непросто добыть третье место по итогам нынешнего чемпионата Испании, дающее право на прямое попадание в групповой этап Лиги чемпионов. По мнению специалиста, «Севилья» имеет в этой борьбе более предпочтительные шансы.

    После 19-ти туров «матрасники» располагаются на четвертой строчке в таблице Примеры, отставая от идущих вторыми андалусийцев на семь очков.

    Напомним, на протяжении последних четырех сезонов «Атлетико» неизменно финишировал в призерах (три бронзовых медали и одно чемпионство).

    «Первая половина чемпионата сложилась для нас противоречиво. По ее итогам отставание «Атлетико» от третьей строчки составляет шесть очков. Именно поэтому шансы «Севильи» на прямое попадание в Лигу чемпионов выглядят намного предпочтительнее наших», – сказал Симеоне.

    Источник: Marca

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    24.01.2017 02:21
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +345

      Наварх 24 января 2017, 14:33

      Атлетико сильно буксует в этом сезоне, а вот Севилья наоборот преобразилась. Барселона пока уступает Севилье на одно очко, что говорить о Атлетико.

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      Рейтинг: +18

      Русик292 24 января 2017, 04:39

      Сдулся

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