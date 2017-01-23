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    Селюк: «Жизнь покажет, правильно ли поступил ЦСКА, отказавшись от Джафара»

    Агент Дмитрий Селюк поделился мнением, почему ЦСКА решил отказаться от услуг нападающего Джафара, находившегося в армейском клубе на просмотре. Также он рассказал о дальнейшем будущем форварда красно-синих Ласина Траоре.

    Напомним, что Селюк представляет интересы обоих африканских футболистов.

    «Почему Джафар не подошел армейцам, нужно спрашивать в ЦСКА. Ему только 10 дней назад стукнуло 18 лет. Когда смотрели молодого Яя, то также сомневались и выбирали между ним и своими воспитанниками. Армейские воспитанники проявили себя неплохо, поэтому пришли к выводу, что Жамалетдинов с Чаловым предпочтительнее. В ЦСКА будут использовать пока своих. Ну а жизнь такая штука – она покажет, правильно сделали или нет. Некоторые сейчас говорят, что уже тогда в Яя видели звезду. Может, потом скажут, что мы тоже видели в Джафаре, но… Это нормально. В ЦСКА сейчас есть Ласина Траоре, Витиньо, Чалов, Жамалетдинов. А Джафара, которому только неделю назад стало 18, Виктор Гончаренко не поставит в основной состав. А просто сидеть на скамеечке тоже не хотелось бы, потому что не принципиально, в ЦСКА, в «Томи» или в «Тамбове» – мне важно, чтобы он играл. Я не знаю, где еще в России нужны нападающие, посмотрим. Почему бы ему не заиграть в России.

    Что касается будущего Траоре, то ситуация такова, что даже тренеры высказываются, тот же Клопп, что зимой нет ни продаж, ни покупок, никто не делает этого. Ласине идти в клуб, который, например, борется за выживание, тоже смысла нет. Понимаете, какая ситуация? Есть такие определенные моменты. Я думаю, что у него есть контракт с ЦСКА, он доработает этот контракт и все, раз с «Малагой» так не сложилось. А «Малага» реально хотела видеть его в составе, но там что-то не сложилось. Пускай там этот вопрос уже оговаривают клубы. С моей стороны и со стороны «Малаги» все документы были подготовлены, подписаны и переданы.

    Аренда у Траоре до лета, и он ее, по всей вероятности, доработает. Ну, это уже контрактные обязательства», – сказал Селюк.

    Источник: Чемпионат.ком

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    23.01.2017 21:56
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    Комментарии11
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      Рейтинг: +585

      ProstoPolzovatel 24 января 2017, 11:54

      В каждом интервью с упоминанием Траоре он говорит о Малаге...Ну у такого гроссмейстера и "гуру"-агента должны были быть "тузы в рукаве" на случай провала с Малагой...Ан нет...Видимо это тот случай, когда "Богу" пустили немного крови....Точнее, он сам себе пустил)))

      0
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      Рейтинг: +5490

      Lester84 24 января 2017, 11:51

      Что-то не нравятся мне рассуждения Селюка. Неужто никого зимой не подпишем?

      0
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      Рейтинг: +5113

      hunta 24 января 2017, 06:57

      Не понял, кого обидели, Джафара, или Селюка......

      4
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      Рейтинг: +461

      ЮЗИК 24 января 2017, 06:21

      Хватит нам твоего Лосины

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +631

      pegas1276 24 января 2017, 05:57

      смотрю Селюк становится главным селекционером армейцев

      0
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      Рейтинг: +1843

      Kulimen 23 января 2017, 23:55

      Вор разговорчивый пиз*абол...готов всем зад лизать, лишь бы своих игроков просунуть.

      1
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      Рейтинг: +2523

      Чермындыр 23 января 2017, 23:41

      Джафара не взяли, потому что его агент - Селюк. Хватило одного Траоре

      6
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      Рейтинг: +627

      Xiko 23 января 2017, 23:00

      Своих надо выращивать, а не брать всяких Джафаров

      6
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      Рейтинг: +475

      sandutzu 23 января 2017, 22:48

      уже всем ясно что если этот Джафар забьет где-то десяток голов или не дай Бог в каком-то товарняке какому-то топу, то Селюк всем будет тыкать в глаза. а если ничего не получится он будет извинятся что фуфло толкал?

      1
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      Рейтинг: +1148

      RedGreenHooligan 23 января 2017, 22:43

      такс, имя первого раба для Томи уже известно...

      2
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