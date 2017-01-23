Селюк: «Жизнь покажет, правильно ли поступил ЦСКА, отказавшись от Джафара»

Агент Дмитрий Селюк поделился мнением, почему ЦСКА решил отказаться от услуг нападающего Джафара, находившегося в армейском клубе на просмотре. Также он рассказал о дальнейшем будущем форварда красно-синих Ласина Траоре.

Напомним, что Селюк представляет интересы обоих африканских футболистов.

«Почему Джафар не подошел армейцам, нужно спрашивать в ЦСКА. Ему только 10 дней назад стукнуло 18 лет. Когда смотрели молодого Яя, то также сомневались и выбирали между ним и своими воспитанниками. Армейские воспитанники проявили себя неплохо, поэтому пришли к выводу, что Жамалетдинов с Чаловым предпочтительнее. В ЦСКА будут использовать пока своих. Ну а жизнь такая штука – она покажет, правильно сделали или нет. Некоторые сейчас говорят, что уже тогда в Яя видели звезду. Может, потом скажут, что мы тоже видели в Джафаре, но… Это нормально. В ЦСКА сейчас есть Ласина Траоре, Витиньо, Чалов, Жамалетдинов. А Джафара, которому только неделю назад стало 18, Виктор Гончаренко не поставит в основной состав. А просто сидеть на скамеечке тоже не хотелось бы, потому что не принципиально, в ЦСКА, в «Томи» или в «Тамбове» – мне важно, чтобы он играл. Я не знаю, где еще в России нужны нападающие, посмотрим. Почему бы ему не заиграть в России.

Что касается будущего Траоре, то ситуация такова, что даже тренеры высказываются, тот же Клопп, что зимой нет ни продаж, ни покупок, никто не делает этого. Ласине идти в клуб, который, например, борется за выживание, тоже смысла нет. Понимаете, какая ситуация? Есть такие определенные моменты. Я думаю, что у него есть контракт с ЦСКА, он доработает этот контракт и все, раз с «Малагой» так не сложилось. А «Малага» реально хотела видеть его в составе, но там что-то не сложилось. Пускай там этот вопрос уже оговаривают клубы. С моей стороны и со стороны «Малаги» все документы были подготовлены, подписаны и переданы.

Аренда у Траоре до лета, и он ее, по всей вероятности, доработает. Ну, это уже контрактные обязательства», – сказал Селюк.