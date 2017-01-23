Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Первая лига Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Селюк: «Жизнь покажет, правильно ли поступил ЦСКА, отказавшись от Джафара»

Селюк: «Жизнь покажет, правильно ли поступил ЦСКА, отказавшись от Джафара»

23 января 2017, 21:56
11

Агент Дмитрий Селюк поделился мнением, почему ЦСКА решил отказаться от услуг нападающего Джафара, находившегося в армейском клубе на просмотре. Также он рассказал о дальнейшем будущем форварда красно-синих Ласина Траоре.

Напомним, что Селюк представляет интересы обоих африканских футболистов.

«Почему Джафар не подошел армейцам, нужно спрашивать в ЦСКА. Ему только 10 дней назад стукнуло 18 лет. Когда смотрели молодого Яя, то также сомневались и выбирали между ним и своими воспитанниками. Армейские воспитанники проявили себя неплохо, поэтому пришли к выводу, что Жамалетдинов с Чаловым предпочтительнее. В ЦСКА будут использовать пока своих. Ну а жизнь такая штука – она покажет, правильно сделали или нет. Некоторые сейчас говорят, что уже тогда в Яя видели звезду. Может, потом скажут, что мы тоже видели в Джафаре, но… Это нормально. В ЦСКА сейчас есть Ласина Траоре, Витиньо, Чалов, Жамалетдинов. А Джафара, которому только неделю назад стало 18, Виктор Гончаренко не поставит в основной состав. А просто сидеть на скамеечке тоже не хотелось бы, потому что не принципиально, в ЦСКА, в «Томи» или в «Тамбове» – мне важно, чтобы он играл. Я не знаю, где еще в России нужны нападающие, посмотрим. Почему бы ему не заиграть в России.

Что касается будущего Траоре, то ситуация такова, что даже тренеры высказываются, тот же Клопп, что зимой нет ни продаж, ни покупок, никто не делает этого. Ласине идти в клуб, который, например, борется за выживание, тоже смысла нет. Понимаете, какая ситуация? Есть такие определенные моменты. Я думаю, что у него есть контракт с ЦСКА, он доработает этот контракт и все, раз с «Малагой» так не сложилось. А «Малага» реально хотела видеть его в составе, но там что-то не сложилось. Пускай там этот вопрос уже оговаривают клубы. С моей стороны и со стороны «Малаги» все документы были подготовлены, подписаны и переданы.

Аренда у Траоре до лета, и он ее, по всей вероятности, доработает. Ну, это уже контрактные обязательства», – сказал Селюк.

Источник: Чемпионат.ком
Россия. Премьер-лига ЦСКА
Комментарии (11)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Joko21
1485200097
Уж оооочень много Селюка
Ответить
RedGreenHooligan
1485200609
такс, имя первого раба для Томи уже известно...
Ответить
sandutzu
1485200908
уже всем ясно что если этот Джафар забьет где-то десяток голов или не дай Бог в каком-то товарняке какому-то топу, то Селюк всем будет тыкать в глаза. а если ничего не получится он будет извинятся что фуфло толкал?
Ответить
Xiko
1485201606
Своих надо выращивать, а не брать всяких Джафаров
Ответить
Чермындыр
1485204092
Джафара не взяли, потому что его агент - Селюк. Хватило одного Траоре
Ответить
Kulimen
1485204957
Вор разговорчивый пиз*абол...готов всем зад лизать, лишь бы своих игроков просунуть.
Ответить
ЮЗИК
1485228104
Хватит нам твоего Лосины
Ответить
hunta
1485230231
Не понял, кого обидели, Джафара, или Селюка......
Ответить
Lester84
1485247879
Что-то не нравятся мне рассуждения Селюка. Неужто никого зимой не подпишем?
Ответить
ProstoPolzovatel
1485248050
В каждом интервью с упоминанием Траоре он говорит о Малаге...Ну у такого гроссмейстера и "гуру"-агента должны были быть "тузы в рукаве" на случай провала с Малагой...Ан нет...Видимо это тот случай, когда "Богу" пустили немного крови....Точнее, он сам себе пустил)))
Ответить
Главные новости
ФотоСафонов отреагировал на поступок зрителей, обливших его пивом во время матча
10:15
1
Эйнштейн будет оппонентом Слуцкого в ближайшем матче
09:58
1
ФотоСперцян – лучший игрок дебютного матча в Саудовской Аравии
09:47
3
Трансфер Карпукаса из «Локо» в другой клуб РПЛ полностью завершен
09:41
2
Зенитовец Дркушич перейдет не в ПАОК, а в клуб из Барселоны
09:11
Бубнов ответил, можно ли считать «Зенит» явным фаворитом РПЛ
08:34
Сафонов отреагировал на мнение, что у него деревенское лицо
08:25
6
Ультиматум «Галатасарая» по Батракову, новый имидж Роналду, дебютный гол Сперцяна и другие новости
02:00
Сперцян высказался о дебютном голе за «Аль-Ахли»
01:45
2
«Барселона» выбирает между тремя защитниками
01:30
Все новости
Все новости
«Краснодару» дали рекомендацию насчет покупки Мостового у «Зенита»
11:34
Радимов предрек московскому клубу РПЛ борьбу за выживание
11:30
Дзюба везде забанил комментатора «Матч ТВ»
11:14
Где смотреть матч «Краснодар» – «Ахмат»: во сколько прямая трансляция: 15 августа 2026
11:04
Где смотреть матч «Ростов» – «Рубин»: во сколько прямая трансляция: 15 августа 2026
11:02
Где смотреть матч ЦСКА – «Факел»: во сколько прямая трансляция: 15 августа 2026
10:59
Директор ЦСКА прокомментировал трансфер Кисляка в Европу
10:59
Где смотреть матч «Родина» – «Акрон»: во сколько прямая трансляция: 15 августа 2026
10:57
Акинфеев высказался о том, что он старше главного тренера ЦСКА
10:43
Нагучев назвал худший матч, который он комментировал: «Просто ужас»
10:31
Слуцкий не ответил за свои слова
09:33
1
Нагучев объяснил, как относиться к сборной России в период бана
08:40
1
Бубнов ответил, можно ли считать «Зенит» явным фаворитом РПЛ
08:34
Сафонов отреагировал на мнение, что у него деревенское лицо
08:25
6
У Сафонова может стать одним конкурентом в «ПСЖ» меньше
08:19
Гендиректор ЦСКА Бабаев прокомментировал слухи об уходе Кругового в «Спартак»
01:17
5
Глушаков объяснил, почему Дзюбе в Медиалиге будет тяжелее, чем в РПЛ
00:45
Реакция «Краснодара» на дебютный гол Сперцяна за «Аль-Ахли»
00:34
В «Динамо» думают о натурализации самого дорогого легионера
00:21
5
«Галатасарай» поставил ультиматум «Локомотиву» по Батракову
Вчера, 23:42
5
Нагучев спрогнозировал нового чемпиона России
Вчера, 23:31
6
Шварц честно ответил, отговаривали ли его от возвращения в Россию
Вчера, 23:21
1
РПЛ отреагировала на дебютный гол Сперцяна за «Аль-Ахли»
Вчера, 23:14
Генич опасается за «Ростов»: «Их будет переигрывать каждая команда»
Вчера, 22:36
3
Зенитовец Андраде ответил на претензию Талалаева
Вчера, 22:10
1
Мамаев объяснил, почему Даку вытеснит Угальде из состава «Спартака»
Вчера, 21:37
ФотоМостовой лайкнул пост о своем уходе из «Зенита» в другой клуб РПЛ
Вчера, 21:15
6
ФотоИгрока сборной России сравнивают с Фредди Меркьюри
Вчера, 20:50
4
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+