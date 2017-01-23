Деулофеу стал игроком «Милана»

«Милан» пополнился нападающим «Эвертона» Жераром Деулофеу. Испанец будет защищать цвета «россонери» на правах аренды до завершения нынешнего сезона.

В договор включен пункт о возможности выкупа 22-летнего игрока за 18 миллионов евро. Ранее сообщалось, что за аренду футболиста «Милан» заплатит 500 тысяч евро.

В текущем розыгрыше АПЛ Деулофеу принял участие в 10-ти играх, заработав одну желтую карточку и не совершив результативных действий.

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