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    Деулофеу стал игроком «Милана»

    «Милан» пополнился нападающим «Эвертона» Жераром Деулофеу. Испанец будет защищать цвета «россонери» на правах аренды до завершения нынешнего сезона.

    В договор включен пункт о возможности выкупа 22-летнего игрока за 18 миллионов евро. Ранее сообщалось, что за аренду футболиста «Милан» заплатит 500 тысяч евро.

    В текущем розыгрыше АПЛ Деулофеу принял участие в 10-ти играх, заработав одну желтую карточку и не совершив результативных действий.

    Таблица зимних трансферов Серии А

    Источник: ФК «Милан»

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    23.01.2017 19:30
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +169

      TY13R 23 января 2017, 23:00

      а говорили что на него бабла нет выкупить)) нашкребли всё-таки))

      0
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      Рейтинг: +1448

      Sedoi_Goblin 23 января 2017, 22:39

      А так ли он вам нужен,россонери? Совсем всё плохо?...

      1
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      Рейтинг: +673

      life85 23 января 2017, 20:31

      18 миллионов за напа , который в 10 матчах не набрал ни очка ???

      1
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      Рейтинг: +258

      red-white fox > life85 24 января 2017, 02:44

      500000 за аренду, а выкупать будут, если будет забивать.

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      Рейтинг: +32

      Nehdan4ik > life85 24 января 2017, 13:18

      Он себя еще проявит , очень перспективный Испанец .

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      Рейтинг: +4624

      la verdad 23 января 2017, 20:01

      Врядли займут место выше 5-го в серии...

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