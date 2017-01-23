Деулофеу стал игроком «Милана»

а говорили что на него бабла нет выкупить)) нашкребли всё-таки))
«Милан» пополнился нападающим «Эвертона» Жераром Деулофеу. Испанец будет защищать цвета «россонери» на правах аренды до завершения нынешнего сезона.
В договор включен пункт о возможности выкупа 22-летнего игрока за 18 миллионов евро. Ранее сообщалось, что за аренду футболиста «Милан» заплатит 500 тысяч евро.
В текущем розыгрыше АПЛ Деулофеу принял участие в 10-ти играх, заработав одну желтую карточку и не совершив результативных действий.
Official Statement— AC Milan (@acmilan) 23 января 2017 г.
➡ https://t.co/WCeDWWrIXB
Comunicato Ufficiale
➡ https://t.co/W5y7Ubk3fg pic.twitter.com/goo1VADjaX
Таблица зимних трансферов Серии А