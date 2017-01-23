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    Трабукки: «У Еременко нет депрессии и в помине»

    Футбольный агент Марко Трабукки, представляющий интересы полузащитника ЦСКА Романа Ерменко, рассказал о состоянии своего подопечного, отбывающего срок дисквалификации за употребление кокаина.

    «Рома в хорошем настроении, мы виделись с ним в конце осени в Швейцарии. Ни депрессии, ни подавленности в его поведении не ощущается, он полностью сосредоточен на работе с юристами и готовит апелляцию в суд Лозанны. Этот процесс может занять несколько месяцев», – рассказал Трабукки.

    Напомним, что срок дисквалификации Еременко отсчитывается с 6 октября 2016 года.

    Источник: «Советский спорт»

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    23.01.2017 16:48
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    Комментарии9
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      Рейтинг: +1756

      за ЦСКА с 1980г 23 января 2017, 19:25

      у него нет,зато у нас есть..

      0
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      Рейтинг: +5059

      filosof sparty 23 января 2017, 19:04

      Какая же депрессуха под коксом…

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +371

      multi1984 23 января 2017, 18:21

      Комменты одинаковые)) я даже не читая ниже,написал тоже самое) значит это и есть правда))

      0
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      Рейтинг: +371

      multi1984 23 января 2017, 18:20

      Под коксом вроде как и нет депрессии)) он её убивает)

      0
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      Рейтинг: +33

      alexarh 23 января 2017, 17:40

      с кокоса грустно не бывает))

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +4624

      la verdad 23 января 2017, 17:12

      Заначка есть - настроение хорошее :)

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +72

      Wind Of Life 23 января 2017, 17:10

      Завязывай уже, Рома.. депрессии у него нет :)

      1
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      Рейтинг: +6305

      Добрый Бобер 23 января 2017, 17:01

      Нет депрессии в помине,
      Он на метамфетамине!

      0
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      Рейтинг: +2545

      Тraumtanzеr 23 января 2017, 16:56

      До сих пор под кайфом просто.

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