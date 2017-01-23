Трабукки: «У Еременко нет депрессии и в помине»

Футбольный агент Марко Трабукки, представляющий интересы полузащитника ЦСКА Романа Ерменко, рассказал о состоянии своего подопечного, отбывающего срок дисквалификации за употребление кокаина.

«Рома в хорошем настроении, мы виделись с ним в конце осени в Швейцарии. Ни депрессии, ни подавленности в его поведении не ощущается, он полностью сосредоточен на работе с юристами и готовит апелляцию в суд Лозанны. Этот процесс может занять несколько месяцев», – рассказал Трабукки.

Напомним, что срок дисквалификации Еременко отсчитывается с 6 октября 2016 года.