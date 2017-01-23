«Анжи» просматривает бывшего игрока «Кубани»

Бразильский нападающий Данило, ранее выступавший в рядах краснодарской «Кубани», находится на просмотре в «Анжи». В настоящее время махачкалинцы работают на учебно-тренировочном сборе в турецком Белеке.

Данило выступал в Краснодаре в 2014 году на правах аренды и провел за «Кубань» 14 матчей, забив два мяча.

На зимний перерыв клуб из Дагестана ушел на 17-й позиции в турнирной таблице РФПЛ. В конце минувшего года в клубе сменился владелец, и «Анжи» взял курс на резкую оптимизацию расходов, в связи с чем уже расстался с целым рядом дорогостоящих игроков.