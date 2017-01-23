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    «Анжи» просматривает бывшего игрока «Кубани»

    Бразильский нападающий Данило, ранее выступавший в рядах краснодарской «Кубани», находится на просмотре в «Анжи». В настоящее время махачкалинцы работают на учебно-тренировочном сборе в турецком Белеке.

    Данило выступал в Краснодаре в 2014 году на правах аренды и провел за «Кубань» 14 матчей, забив два мяча.

    На зимний перерыв клуб из Дагестана ушел на 17-й позиции в турнирной таблице РФПЛ. В конце минувшего года в клубе сменился владелец, и «Анжи» взял курс на резкую оптимизацию расходов, в связи с чем уже расстался с целым рядом дорогостоящих игроков.

    Источник: ТАСС

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    23.01.2017 15:57
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +50

      ANTITERROR 24 января 2017, 13:35

      Уебан автор

      0
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      Рейтинг: +185

      К.Серж.А 23 января 2017, 16:09

      На зимний перерыв клуб из Дагестана ушел на 17-й позиции в турнирной таблице РФПЛ. На 17-ой точно ? И

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      Рейтинг: -305

      Недовольный > К.Серж.А 23 января 2017, 16:49

      ахаха,блин,5 баллов за внимательность)))видимо редакторы заранее похоронили дагов)Или это место Анжи из таблицы параллельной реальности

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