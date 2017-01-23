Попов: «Каррера – жесткий человек»

Болгарский легионер «Спартака» Ивелин Попов рассказал о методах работы главного тренера красно-белых Массимо Карреры.

«Каррера – жесткий человек и тренер. Если кто-то в команде игнорирует или не полностью выполняет его требования, сразу же следует реакция главного тренера. Но вместе с тем Каррера вселяет в нас уверенность, говорит, что как команда мы способны решать самые серьезные задачи. Мы же, в свою очередь, верим ему. Во многом поэтому нам и удается давать результат», – подытожил Попов.

Напомним, что на зимний перерыв «Спартак» ушел лидером чемпионата с отрывом от расположившегося следом «Зенита» в 5 очков.