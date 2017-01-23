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    Суд обязал Торбинского выплатить «Рубину» 225 тысяч

    Летом 2014 года Дмитрий Торбинский обратился в РФС с требованием взыскать с «Рубина» компенсацию за односторонний разрыв контракта, которое впоследствии было удовлетворено.

    Казанский клуб в свою очередь за разрешением ситуации обратился в суд Лозанны, добившись в итоге сокращения суммы компенсационной выплаты. Таким образом, Торбинский должен вернуть «Рубину» разницу, которая составляет 225 тысяч евро.

    Напомним, что в настоящее время 32-летний полузащитник выступает в рядах «Краснодара». В нынешнем сезоне Торбинский выходил на поле в десяти матчах.

    Источник: Р-Спорт

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    23.01.2017 12:09
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