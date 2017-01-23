Адриано: «Рассказали, что у «Спартака» поддержка трибун сильнее, чем в Донецке»

Нападающий «Спартака» Луис Адриано ожидает увидеть более сильную поддержку команды со стороны болельщиков, чем это было в Донецке, где он выступал за «Шахтер». Ранее футболист выразил надежду, что ему удастся вернуться в состав сборной Бразилии.

«Я пока с болельщиками «Спартака» встречался только за пределами стадиона, но ребята мне уже рассказали, что здесь поддержка трибун еще сильнее, чем в Донецке, где она была на очень высоком уровне. Я в свою очередь буду стараться оправдать ожидания и приносить поклонникам нашего клуба как можно больше положительных эмоций.

Меня пока о России спрашивать рановато, но семья понимает, что глобальных изменений в культуре и климате ожидать не стоит: я все-таки долго жил на Украине. Но со временем освоюсь и посвящу их в тонкости российского быта», – заявил Адриано.

Напомним, экс-нападающий «Милана» 16 января заключил долгосрочное соглашение со «Спартаком», которое вступает в силу с 25 января текущего года.