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  • Адриано: «Рассказали, что у «Спартака» поддержка трибун сильнее, чем в Донецке»

Адриано: «Рассказали, что у «Спартака» поддержка трибун сильнее, чем в Донецке»

23 января 2017, 10:51
7

Нападающий «Спартака» Луис Адриано ожидает увидеть более сильную поддержку команды со стороны болельщиков, чем это было в Донецке, где он выступал за «Шахтер». Ранее футболист выразил надежду, что ему удастся вернуться в состав сборной Бразилии.

«Я пока с болельщиками «Спартака» встречался только за пределами стадиона, но ребята мне уже рассказали, что здесь поддержка трибун еще сильнее, чем в Донецке, где она была на очень высоком уровне. Я в свою очередь буду стараться оправдать ожидания и приносить поклонникам нашего клуба как можно больше положительных эмоций.

Меня пока о России спрашивать рановато, но семья понимает, что глобальных изменений в культуре и климате ожидать не стоит: я все-таки долго жил на Украине. Но со временем освоюсь и посвящу их в тонкости российского быта», – заявил Адриано.

Напомним, экс-нападающий «Милана» 16 января заключил долгосрочное соглашение со «Спартаком», которое вступает в силу с 25 января текущего года.

Источник: ФК «Спартак»
Россия. Премьер-лига Спартак Адриано Луис
Комментарии (7)
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Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
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Nerlinger
1485159480
Трибуны ломятся от окороков и рулек
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maior-60
1485162405
И это - так!
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Colonist
1485172711
Наши ребята самые лучшие болельщики! И самые адекватные! :)
Ответить
dimon2602
1485177572
Естественно Спартак самый посещаемый клуб россии
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GM
1485180499
развели, как маленького :)
Ответить
fcsm rw
1485187640
ждем голов
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