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    Адриано: «Рассказали, что у «Спартака» поддержка трибун сильнее, чем в Донецке»

    Нападающий «Спартака» Луис Адриано ожидает увидеть более сильную поддержку команды со стороны болельщиков, чем это было в Донецке, где он выступал за «Шахтер». Ранее футболист выразил надежду, что ему удастся вернуться в состав сборной Бразилии.

    «Я пока с болельщиками «Спартака» встречался только за пределами стадиона, но ребята мне уже рассказали, что здесь поддержка трибун еще сильнее, чем в Донецке, где она была на очень высоком уровне. Я в свою очередь буду стараться оправдать ожидания и приносить поклонникам нашего клуба как можно больше положительных эмоций.

    Меня пока о России спрашивать рановато, но семья понимает, что глобальных изменений в культуре и климате ожидать не стоит: я все-таки долго жил на Украине. Но со временем освоюсь и посвящу их в тонкости российского быта», – заявил Адриано.

    Напомним, экс-нападающий «Милана» 16 января заключил долгосрочное соглашение со «Спартаком», которое вступает в силу с 25 января текущего года.

    Источник: ФК «Спартак»

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    23.01.2017 10:51
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +19

      fcsm rw 23 января 2017, 19:07

      ждем голов

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3422

      FRZZ 23 января 2017, 17:36

      Скорее всего здесь мата будет больше.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1481

      GM 23 января 2017, 17:08

      развели, как маленького :)

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +158

      dimon2602 23 января 2017, 16:19

      Естественно Спартак самый посещаемый клуб россии

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +195

      Colonist 23 января 2017, 14:58

      Наши ребята самые лучшие болельщики! И самые адекватные! :)

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +6618

      maior-60 23 января 2017, 12:06

      И это - так!

      5
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2844

      Nerlinger 23 января 2017, 11:18

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Трибуны ломятся от окороков и рулек

      -11
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