Чанов: «Думаю, травмы помешали Акинфееву переехать в Европу»

Новый тренер вратарей «Арсенала» Вячеслав Чанов, ранее работавший в ЦСКА, назвал имя наиболее одаренного своего ученика. По мнению специалиста, в отечественном футболе нет более талантливого голкипера, чем Игоря Акинфеева.

«Лучший из моих учеников – Акинфеев. Все остальные это знают, не обижаются. Акинфеева с самого начала критиковали. Рост не тот, вес, не прыгает. Но люди просто не понимают, что у Игоря такие быстрые ноги, что можно добежать, а прыгать – необязательно. Мышечная энергия нужна, чтобы поймать мяч, а не летать. Стиль Игоря – минимализм в плане движений. Этим всегда отличалась русская школа вратарей.

Акинфеев – лидер нашего вратарского цеха. Был и есть. Надеюсь, здоровье его не подведет, и он еще поиграет. Кстати, думаю, именно две травмы колена сказались на том, что Игорь никуда не уехал из России. Потенциальных покупателей, если они были, это могло отпугнуть. Хотя о конкретных предложениях я никогда не слышал», – заявил Чанов.