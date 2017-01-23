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    Чанов: «Думаю, травмы помешали Акинфееву переехать в Европу»

    Новый тренер вратарей «Арсенала» Вячеслав Чанов, ранее работавший в ЦСКА, назвал имя наиболее одаренного своего ученика. По мнению специалиста, в отечественном футболе нет более талантливого голкипера, чем Игоря Акинфеева.

    «Лучший из моих учеников – Акинфеев. Все остальные это знают, не обижаются. Акинфеева с самого начала критиковали. Рост не тот, вес, не прыгает. Но люди просто не понимают, что у Игоря такие быстрые ноги, что можно добежать, а прыгать – необязательно. Мышечная энергия нужна, чтобы поймать мяч, а не летать. Стиль Игоря – минимализм в плане движений. Этим всегда отличалась русская школа вратарей.

    Акинфеев – лидер нашего вратарского цеха. Был и есть. Надеюсь, здоровье его не подведет, и он еще поиграет. Кстати, думаю, именно две травмы колена сказались на том, что Игорь никуда не уехал из России. Потенциальных покупателей, если они были, это могло отпугнуть. Хотя о конкретных предложениях я никогда не слышал», – заявил Чанов.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    23.01.2017 09:26
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +2501

      B.G. 23 января 2017, 12:34

      просто, зазвездившийся Игорек, понимал, что в европе ему делать нечего!

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      Рейтинг: +1309

      Manilov 23 января 2017, 12:00

      А я вот думаю, что Игорь сам не хотел никуда уезжать?
      Зачем? Контракт в ЦСКА отличный. Безусловный №1. А как там сложится на чужбине - неизвестно. Практичный подход к карьере.
      А что касается вратарских ляпов, так абсолютно все воротчики косячат и не мало.

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      Рейтинг: +5823

      Asbjorn 23 января 2017, 10:53

      Не травмы,наверняка были предложения,просто не ушел,может сильнее команду хотел,а так да,пока что,не смотря ни на что он сильнее всех в России,но и он склонен глупо ошибаться, как и все наши вратари,впрочем

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      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 23 января 2017, 09:35

      Ну вот специалист и ответил, кто из вратарей в России лучший. И он не первый
      назвал И.Акинфеева лучшим.

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