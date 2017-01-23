Источник: «Барселона» летом отказалась от покупки Мареза

Нападающий «Лестера» Рияд Марез мог продолжить карьеру в Испании. Как утверждается, прошлым летом «Барселона» намеревалась приобрести 25-летнего алжирца. Однако в итоге каталонцы отказались от этой идеи из-за предстоящего участия футболиста в составе национальной команды в Кубке африканских наций. В «Барселоне» посчитали нецелесообразным покупать игрока, который будет отсутствовать в течение месяца по ходу сезона.

В текущем сезоне Марез провел в чемпионате Англии 20 матчей, в которых забил три гола и и отдал три результативные передачи.