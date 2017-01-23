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    Источник: «Барселона» летом отказалась от покупки Мареза

    Нападающий «Лестера» Рияд Марез мог продолжить карьеру в Испании. Как утверждается, прошлым летом «Барселона» намеревалась приобрести 25-летнего алжирца. Однако в итоге каталонцы отказались от этой идеи из-за предстоящего участия футболиста в составе национальной команды в Кубке африканских наций. В «Барселоне» посчитали нецелесообразным покупать игрока, который будет отсутствовать в течение месяца по ходу сезона.

    В текущем сезоне Марез провел в чемпионате Англии 20 матчей, в которых забил три гола и и отдал три результативные передачи.

    Источник: Tribalfootball

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    23.01.2017 07:42
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +32

      Nehdan4ik 24 января 2017, 13:13

      И правильно сделали , по одному сезону не надо выводы делать

      0
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    • ...
      Рейтинг: +46

      Черемшанец 23 января 2017, 13:13

      после этого Марез перестал играть:)))

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      Рейтинг: +4624

      la verdad 23 января 2017, 12:20

      В чем новость???

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      Рейтинг: +1049

      mig28 23 января 2017, 10:00

      Вот и правильно! Где он сейчас? Как он играет? Лестер не тот...

      0
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      Рейтинг: +1285

      Pro100Kid > mig28 23 января 2017, 14:01

      Играет,как и играл до прошлого сезона. Обычный игрок,который выстрелил как и вся команда в течение одного года. Может быть, Марез докажет в будущем,что мое мнение ошибочно.

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