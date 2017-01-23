Кузяев: «Приложим максимум усилий, чтобы «Терек» попал в Лигу Европы»

Полузащитник «Терека» Далер Кузяев обозначил притязания клуба на попадание в еврокубковую зону по итогам текущего сезона. Как отметил футболист, для достижения данной цели команде требуется подтянуть результаты в выездных матчах.

«Нужно прежде всего учиться на своих ошибках. Ведь в прошлых двух сезонах мы также были близки к попаданию в зону еврокубков, но так в нее и не попали. Надеюсь, в нынешнем сезоне такого не повторится. Хотя впереди много выездных матчей, и будет крайне непросто удержать позиции. Но мы приложим все усилия и попытаемся набрать максимум очков, чтобы попасть в Лигу Европы.

Как раз сейчас, на сборах, важно заложить хорошую базу и уже потом в каждом матче чемпионата доказывать свою состоятельность. Надеюсь, во второй части сезона сможем набирать очки на выезде так же стабильно, как и дома», – заявил Кузяев.

«Терек» после 17 туров занимает в чемпионате России четвертое место.