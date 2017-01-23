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    Кузяев: «Приложим максимум усилий, чтобы «Терек» попал в Лигу Европы»

    Полузащитник «Терека» Далер Кузяев обозначил притязания клуба на попадание в еврокубковую зону по итогам текущего сезона. Как отметил футболист, для достижения данной цели команде требуется подтянуть результаты в выездных матчах.

    «Нужно прежде всего учиться на своих ошибках. Ведь в прошлых двух сезонах мы также были близки к попаданию в зону еврокубков, но так в нее и не попали. Надеюсь, в нынешнем сезоне такого не повторится. Хотя впереди много выездных матчей, и будет крайне непросто удержать позиции. Но мы приложим все усилия и попытаемся набрать максимум очков, чтобы попасть в Лигу Европы.

    Как раз сейчас, на сборах, важно заложить хорошую базу и уже потом в каждом матче чемпионата доказывать свою состоятельность. Надеюсь, во второй части сезона сможем набирать очки на выезде так же стабильно, как и дома», – заявил Кузяев.

    «Терек» после 17 туров занимает в чемпионате России четвертое место.

    Источник: Известия

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    23.01.2017 06:41
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 23 января 2017, 09:46

      Надеюсь четвёртое место, как минимум, Терек сохранит до конца сезона.

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