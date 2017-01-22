Браво за два последних матча АПЛ не сделал ни одного сейва, пропустив шесть голов после шести ударов в створ

Голкипер «Манчестер Сити» Клаудио Браво за последние два матча АПЛ не сделал ни одного сейва, пропустив шесть голов после шести ударов в створ. Отметим, что за этот период «горожане» крупно уступили «Эвертону» (0:4) и сыграли вничью с «Тоттенхэмом» (2:2).

Последний сейв Браво совершил 2 января в матче 20-го тура АПЛ против «Бернли» (2:1), отразив на 90-й минуте удар в исполнении Майкла Кина.

В нынешнем сезоне по воротам чилийского голкипера было нанесено 59 ударов, 25 из которых оказались голевыми. Ранее сообщалось, что руководство «горожан» намерено приобрести нового голкипера.