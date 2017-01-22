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    Браво за два последних матча АПЛ не сделал ни одного сейва, пропустив шесть голов после шести ударов в створ

    Голкипер «Манчестер Сити» Клаудио Браво за последние два матча АПЛ не сделал ни одного сейва, пропустив шесть голов после шести ударов в створ. Отметим, что за этот период «горожане» крупно уступили «Эвертону» (0:4) и сыграли вничью с «Тоттенхэмом» (2:2).

    Последний сейв Браво совершил 2 января в матче 20-го тура АПЛ против «Бернли» (2:1), отразив на 90-й минуте удар в исполнении Майкла Кина.

    В нынешнем сезоне по воротам чилийского голкипера было нанесено 59 ударов, 25 из которых оказались голевыми. Ранее сообщалось, что руководство «горожан» намерено приобрести нового голкипера.

    Источник: BBC

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    22.01.2017 23:28
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +32

      Nehdan4ik 24 января 2017, 13:17

      ТОП )

      0
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      Рейтинг: -130

      калач 23 января 2017, 20:56

      Браво бист а то что защита лажает постоянно так ОКНО открыто давай усиливай!!

      0
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    • ...
      Рейтинг: -92

      Raxor 23 января 2017, 10:10

      вот теперь пепка вспоминает Харта)))

      -1
      Ответить
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      Рейтинг: +3021

      Dgad 23 января 2017, 09:49

      Харт и то лучше играл, нахрена стоило менять шило на мыло.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +4990

      Обер-КанцлерЪ 23 января 2017, 08:51

      Почти каждый второй удар по воротам - гол ! Такой результативности у Роналду с Месси нет даже)) Браво!

      0
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      Рейтинг: +35

      RandyMy 23 января 2017, 01:28

      http://www.sport-express.ru/football/world/reviews/807681/

      0
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      Рейтинг: +131

      SchwarzGelben BVB 23 января 2017, 01:05

      Ну что тут скажешь. Браво!

      3
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