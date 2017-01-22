Диего Коста отметился голом в 100-м матче за «Челси»

Нападающий «Челси» Диего Коста вышел в стартовом составе команды на матч 22-го тура АПЛ против «Халл Сити» и забил гол на седьмой добавленной к первому тайму минуте. Отметим, что для испанского форварда данная игра 100-й в составе лондонского клуба. За это время он забил 52 мяча.

Добавим, что это появление в стартовом составе стало для Косты первым с 4 января 2017 года. Ранее сообщалось, что форвард из-за конфликта с главным тренером Антонио Конте может покинуть синих и перейти в китайский клуб.

В нынешнем сезоне Коста провел за «Челси» в АПЛ 20 матчей, в которых забил 15 голов и сделал пять результативных передач.