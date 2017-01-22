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    Диего Коста отметился голом в 100-м матче за «Челси»

    Нападающий «Челси» Диего Коста вышел в стартовом составе команды на матч 22-го тура АПЛ против «Халл Сити» и забил гол на седьмой добавленной к первому тайму минуте. Отметим, что для испанского форварда данная игра 100-й в составе лондонского клуба. За это время он забил 52 мяча.

    Добавим, что это появление в стартовом составе стало для Косты первым с 4 января 2017 года. Ранее сообщалось, что форвард из-за конфликта с главным тренером Антонио Конте может покинуть синих и перейти в китайский клуб.

    В нынешнем сезоне Коста провел за «Челси» в АПЛ 20 матчей, в которых забил 15 голов и сделал пять результативных передач.

    Источник: Бомбардир.ру

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    22.01.2017 20:35
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +4934

      polt 22 января 2017, 20:41

      Браво Диего!

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