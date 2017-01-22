Глушаков: «Луис Адриано больше всех получает в «Спартаке»? Не надо считать чужие деньги»

Полузащитник «Спартака» Денис Глушаков поделился мнением о приходе в команду нападающего Луиса Адриано, ранее защищавшего цвета «Милана».

– Кое-кто, включая Gazzetta dello Sport, пишет, что у Луиса Адриано – самый большой контракт в команде. Правда это или вымысел, но вы это читаете. Это не может расшатать обстановку в коллективе, как произошло в середине 2000-х после прихода Кавенаги?

– Не надо считать чужие деньги. И вообще, никто не знает, какая у него в реальности зарплата. А все, что пишут, может быть неправдой и глупостями. Думаю, Адриано должен оправдать надежды, которые на него возлагают.

Напомним, контракт Адриано со «Спартаком» рассчитан на 3,5 года. По неофициальной информации, годовой оклад бразильца в московском клубе составляет 3 миллиона евро без учета бонусов.