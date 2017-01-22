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    Глушаков: «Луис Адриано больше всех получает в «Спартаке»? Не надо считать чужие деньги»

    Полузащитник «Спартака» Денис Глушаков поделился мнением о приходе в команду нападающего Луиса Адриано, ранее защищавшего цвета «Милана».

    – Кое-кто, включая Gazzetta dello Sport, пишет, что у Луиса Адриано – самый большой контракт в команде. Правда это или вымысел, но вы это читаете. Это не может расшатать обстановку в коллективе, как произошло в середине 2000-х после прихода Кавенаги?

    – Не надо считать чужие деньги. И вообще, никто не знает, какая у него в реальности зарплата. А все, что пишут, может быть неправдой и глупостями. Думаю, Адриано должен оправдать надежды, которые на него возлагают.

    Напомним, контракт Адриано со «Спартаком» рассчитан на 3,5 года. По неофициальной информации, годовой оклад бразильца в московском клубе составляет 3 миллиона евро без учета бонусов.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    22.01.2017 19:52
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +3197

      Опорник84 23 января 2017, 09:27

      Вот и начали потихоньку накалять обстановку по поводу зарплат! Верно сказал каждый должен считать в своем кармане!

      0
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      Рейтинг: +32

      Nehdan4ik 23 января 2017, 01:35

      все правильно сказал , но слишком много что то он начал говорить , или это бомбардир одно интервью на 20 частей разделил )

      0
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      Рейтинг: +1944

      Par Mezan 22 января 2017, 22:48

      А может, уже начать в футбол играть лучше всех?

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +158

      dimon2602 22 января 2017, 22:40

      Правильно

      1
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      Рейтинг: +2161

      Алекc 22 января 2017, 22:34

      Настоящий капитан!

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +31

      M.I.K.T.O.R. 22 января 2017, 22:29

      сложно с ним не согласиться!

      1
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