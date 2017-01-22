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  • Глушаков: «Луис Адриано больше всех получает в «Спартаке»? Не надо считать чужие деньги»

Глушаков: «Луис Адриано больше всех получает в «Спартаке»? Не надо считать чужие деньги»

22 января 2017, 19:52
8

Полузащитник «Спартака» Денис Глушаков поделился мнением о приходе в команду нападающего Луиса Адриано, ранее защищавшего цвета «Милана».

– Кое-кто, включая Gazzetta dello Sport, пишет, что у Луиса Адриано – самый большой контракт в команде. Правда это или вымысел, но вы это читаете. Это не может расшатать обстановку в коллективе, как произошло в середине 2000-х после прихода Кавенаги?

– Не надо считать чужие деньги. И вообще, никто не знает, какая у него в реальности зарплата. А все, что пишут, может быть неправдой и глупостями. Думаю, Адриано должен оправдать надежды, которые на него возлагают.

Напомним, контракт Адриано со «Спартаком» рассчитан на 3,5 года. По неофициальной информации, годовой оклад бразильца в московском клубе составляет 3 миллиона евро без учета бонусов.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Спартак Глушаков Денис Адриано Луис
Комментарии (8)
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M.I.K.T.O.R.
1485113387
сложно с ним не согласиться!
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Алекc
1485113658
Настоящий капитан!
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dimon2602
1485114034
Правильно
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Par Mezan
1485114494
А может, уже начать в футбол играть лучше всех?
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Nehdan4ik
1485124554
все правильно сказал , но слишком много что то он начал говорить , или это бомбардир одно интервью на 20 частей разделил )
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Опорник84
1485152844
Вот и начали потихоньку накалять обстановку по поводу зарплат! Верно сказал каждый должен считать в своем кармане!
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