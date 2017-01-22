Самарис, которым интересуется «Зенит», за 20 миллионов может сменить «Бенфику» на «Сандерленд»

Полузащитник «Бенфики» Андреас Самарис может продолжить карьеру в «Сандерленде». По информации источника, английский клуб готов предложить за 27-летнего грека 20 миллионов евро. В случае успешного завершения сделки хавбек будет зарабатывать 1,3 миллиона в год.

Ранее сообщалось, что в услугах футболиста заинтересован «Зенит», который готов предложить игроку контракт с годовым окладом в 2,7 миллиона. Однако позднее появилась информация, согласно которой Самарис отверг предложения российского и других клубов и намерен остаться в «Бенфике».

В нынешнем сезоне полузащитник провел за португальский клуб в Примейре восемь матчей, в которых не отметился результативными действиями и заработал две желтые карточки.