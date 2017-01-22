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    Самарис, которым интересуется «Зенит», за 20 миллионов может сменить «Бенфику» на «Сандерленд»

    Полузащитник «Бенфики» Андреас Самарис может продолжить карьеру в «Сандерленде». По информации источника, английский клуб готов предложить за 27-летнего грека 20 миллионов евро. В случае успешного завершения сделки хавбек будет зарабатывать 1,3 миллиона в год.

    Ранее сообщалось, что в услугах футболиста заинтересован «Зенит», который готов предложить игроку контракт с годовым окладом в 2,7 миллиона. Однако позднее появилась информация, согласно которой Самарис отверг предложения российского и других клубов и намерен остаться в «Бенфике».

    В нынешнем сезоне полузащитник провел за португальский клуб в Примейре восемь матчей, в которых не отметился результативными действиями и заработал две желтые карточки.

    Источник: O Jogo

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    22.01.2017 18:12
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 23 января 2017, 09:52

      бесполезный игрочишка типа Юсупова или Рязанцева

      0
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      Рейтинг: +582

      zenitforever2015 23 января 2017, 09:33

      Посмотрите его статистику и ТТД в играх во всех турнирах. Сандерленду может не подойти......

      0
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      Рейтинг: +15

      Garfild 44 23 января 2017, 07:48

      !!!!!!!!!!!!!!!!

      0
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      Рейтинг: +1883

      Nevsky_RU 22 января 2017, 23:56

      Ну по нарезке моментов где это грек по идее должен божить, вообще не понятно что в нём такого, на 20 лямов то...

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      Рейтинг: +32

      Nehdan4ik 22 января 2017, 19:32

      в Зенит не захотел но перейдет в команду которая возможно вылетит в этом сезоне ) вот он уровень РФПЛ )

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