Погба назвал Гризманна своим братом

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Поль Погба рассказал о своих взаимоотношениях с нападающим «Атлетико» Антуаном Гризманном. Напомним, оба футболиста являются партнерами по сборной Франции.

«Я всегда хорошо провожу время, когда рядом есть Антуан. Он мой брат. Мы всегда вместе. Когда вы хорошо ладите за пределами поля, то лучше понимаете друг друга непосредственно на нем. В сборной Франции именно так и есть», – сказал Погба.

Напомним, ранее сообщалось, что Гризманн может стать одноклубником Погба по «Манчестер Юнайтед» во время грядущего летнего трансферного окна.