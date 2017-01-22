Примера. «Севилья» одержала волевую победу над «Осасуной» и сохранила второе место

В рамках матча 19-го тура чемпионата Испании «Севилья» на выезде нанесла поражение «Осасуне». Дубль в составе гостей оформил Висенте Иборра, который также отметился голом в собственные ворота.

Победа позволила команде Хорхе Сампаоли набрать 42 очка и сохранить второе место в турнирной таблице Примеры. «Осасуна» осталась на последней строчке.

Чемпионат Испании. Примера. 19-й тур

Осасуна – Севилья – 3:4 (1:1)

Голы: 1:0 – Леон, 15; 1:1 – Иборра, 43; 2:1 – Иборра, 63 (в свои ворота); 2:2 – Иборра, 65; 2:3 – Васкес, 80; 2:4 – Сарабия, 90; 3:4 – Кодро, 90.

Календарь Примеры

Турнирная таблица Примеры