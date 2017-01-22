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    Примера. «Севилья» одержала волевую победу над «Осасуной» и сохранила второе место

    В рамках матча 19-го тура чемпионата Испании «Севилья» на выезде нанесла поражение «Осасуне». Дубль в составе гостей оформил Висенте Иборра, который также отметился голом в собственные ворота.

    Победа позволила команде Хорхе Сампаоли набрать 42 очка и сохранить второе место в турнирной таблице Примеры. «Осасуна» осталась на последней строчке.

    Чемпионат Испании. Примера. 19-й тур

    Осасуна – Севилья – 3:4 (1:1)

    Голы: 1:0 – Леон, 15; 1:1 – Иборра, 43; 2:1 – Иборра, 63 (в свои ворота); 2:2 – Иборра, 65; 2:3 – Васкес, 80; 2:4 – Сарабия, 90; 3:4 – Кодро, 90.

    Календарь Примеры

    Турнирная таблица Примеры

    Источник: Бомбардир.ру

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    22.01.2017 15:50
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +551

      LokoGoGo 23 января 2017, 15:15

      Хет-трик)

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