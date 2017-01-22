Введите ваш ник на сайте
Судьи
Главный судья:
Хавьер Эстрада Фернандес (Лерида)
Материалы

Осасуна - Севилья

22.01.2017, Воскресенье, 14:00 мск Памплона, стадион Эль Садар Испания. Примера, 19 тур Осасуна - Севилья
Обзор матча
Испания. Примера (2013/2014)
29 тур
23 марта, воскресенье 15:00 Осасуна 1:2 Севилья
10 тур
27 октября, воскресенье 15:00 Севилья 2:1 Осасуна
Испания. Примера (2012/2013)
37 тур
26 мая, воскресенье 22:00 Осасуна 2:1 Севилья
18 тур
6 января, воскресенье 01:00 Севилья 1:0 Осасуна
Испания. Примера (2011/2012)
24 тур
19 февраля, воскресенье 01:00 Севилья 2:0 Осасуна
5 тур
20 сентября, вторник 22:00 Осасуна 0:0 Севилья
Испания. Примера (2010/2011)
36 тур
11 мая, среда 23:55 Осасуна 3:2 Севилья
17 тур
2 января, воскресенье 22:00 Севилья 1:0 Осасуна
Испания. Примера (2009/2010)
22 тур
14 февраля, воскресенье 21:00 Севилья 1:0 Осасуна
3 тур
19 сентября, суббота 22:00 Осасуна 0:2 Севилья
Испания. Примера (2008/2009)
36 тур
16 мая, суббота 22:00 Осасуна 0:0 Севилья
17 тур
4 января, воскресенье 21:00 Севилья 1:1 Осасуна
Испания. Примера (2007/2008)
21 тур
26 января, суббота 23:55 Севилья 2:1 Осасуна
2 тур
13 сентября, четверг 23:00 Осасуна 0:0 Севилья
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Реал 38 29 6 3 106:41 +65 93
2. Барселона 38 28 6 4 116:37 +79 90
3. Атлетико М 38 23 9 6 70:27 +43 78
4. Севилья 38 21 9 8 69:49 +20 72
5. Вильярреал 38 19 10 9 56:33 +23 67
6. Реал Сосьедад 38 19 7 12 59:53 +6 64
7. Атлетик Б 38 19 6 13 53:43 +10 63
8. Эспаньол 38 15 11 12 49:50 -1 56
9. Алавес 38 14 13 11 41:43 -2 55
10. Эйбар 38 15 9 14 56:51 +5 54
11. Малага 38 12 10 16 49:55 -6 46
12. Валенсия 38 13 7 18 56:65 -9 46
13. Сельта 38 13 6 19 53:69 -16 45
14. Лас-Пальмас 38 10 9 19 53:74 -21 39
15. Бетис 38 10 9 19 41:64 -23 39
16. Депортиво 38 8 12 18 43:61 -18 36
17. Леганес 38 8 11 19 36:55 -19 35
18. Спортинг Х 38 7 10 21 42:72 -30 31
19. Осасуна 38 4 10 24 40:94 -54 22
20. Гранада 38 4 8 26 30:82 -52 20
...
  • ...
    Рейтинг: +319

    Дмитрий Александрович 22 января 2017, 01:14

    Севилья ТБ

    0
    Ответить
  • Читайте нас: 