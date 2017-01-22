Гвардиола: «Не понимаю, почему не поставили пенальти за фол на Стерлинге»

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола остался недоволен работой арбитров в матче 22-го тура чемпионата Англии с «Тоттенхэмом» (2:2). По мнению испанца, судья Андре Марринер должен был поставить пенальти за фол на Рахиме Стерлинге.

«Когда тебе не удается забивать много голов, то роль судейства увеличивается. В игре против «Тоттенхэма» была такая же ситуация, как и в поединке с «Челси», когда не был назначен пенальти за нарушение на Гюндогане.

Возможно, когда-нибудь глава судейского комитета объяснит мне, но сейчас я не понимаю, почему за фол на Стерлинге не дали одиннадцатиметровый», – сказал Гвардиола.