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    Гвардиола: «Не понимаю, почему не поставили пенальти за фол на Стерлинге»

    Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола остался недоволен работой арбитров в матче 22-го тура чемпионата Англии с «Тоттенхэмом» (2:2). По мнению испанца, судья Андре Марринер должен был поставить пенальти за фол на Рахиме Стерлинге.

    «Когда тебе не удается забивать много голов, то роль судейства увеличивается. В игре против «Тоттенхэма» была такая же ситуация, как и в поединке с «Челси», когда не был назначен пенальти за нарушение на Гюндогане.

    Возможно, когда-нибудь глава судейского комитета объяснит мне, но сейчас я не понимаю, почему за фол на Стерлинге не дали одиннадцатиметровый», – сказал Гвардиола.

    Источник: Telegraph.co.uk

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    22.01.2017 14:30
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    Комментарии12
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      Рейтинг: +536

      dolf666 23 января 2017, 09:18

      вот и Пеп слезу пускает. а все на Моуриньо гнали)

      0
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      Рейтинг: +32

      Nehdan4ik 22 января 2017, 19:29

      нужно не пенальти считать , а двигаться дальше , пенальти уже не вернуть тк же как и результат матча ,

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      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 22 января 2017, 16:45

      Пеп это Англия тут часто ставят там где нет и наоборот

      0
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      Рейтинг: +10

      Qadji Aleksandr ibn Kosty 22 января 2017, 14:40

      Гвардиола в своём репертуаре ))

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      Рейтинг: +1303

      Павел Буре 22 января 2017, 14:37

      Я могу тебе обьяснить, стерлинг должен был не наносить удар а падать, тогда было бы пенальти. А если бы стерлинг забил гол, судья должен был его отменить чтобы поставить пенальти???? а Вдруг пенальти не забьют, тогда ты бы кричал что судья забрал у вас гол!!!!! Короче, не надо перекладывать ошибку своего игрока на плечи судьи.

      -2
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      Рейтинг: +55

      r0ss1 > Павел Буре 22 января 2017, 16:16

      Что за бред ты пишешь? В футболе, уже давно, судьи используют практику, когда смотрят чем закончится эпизод и, в данном случае, увидев, что было нарушение и что из-за этого удар у нападающего не получился, рефери должен был фиксировать нарушение и ставить пенальти!

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      Рейтинг: +1303

      Павел Буре > r0ss1 22 января 2017, 16:21

      Согласен, но у меня вопрос, удар не получился??? мяч летел в створ, и вратарь его поймал, если бы защитник помешал нанести удар (например стерлинг не догнал мяч, или упал через два три метра) тогда да. А так не вижу нарушения, за что ставить пенальти??? мяч летел в створ, может стерлинг задумал именно так ударить, внешней стороной ступы. не получилось, а тут ему пенальти... По - моему вот это и есть бред.

      -3
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      Рейтинг: +55

      r0ss1 > Павел Буре 22 января 2017, 16:33

      Если ты не видишь вообще нарушения там, тогда зачем ты пишешь: "стерлинг должен был не наносить удар а падать". Зачем тогда ему падать, если нарушения не было? А если нарушение перед ударом было, то см. коммент выше и не важно так он задумывал, не так, решение судьи не должно быть в пользу нарушивших.

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      Рейтинг: +1303

      Павел Буре > r0ss1 22 января 2017, 16:37

      Нарушение было 100%%. ты хочешь сказать что если игрока бьют по ногам в штрафной и он не падает, а продолжает играть, то судья должен останавливать игру и ставить пенальти??? Если да, то где ты такое видел???

      -2
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      Рейтинг: +55

      r0ss1 > Павел Буре 22 января 2017, 19:01

      Зависит от ситуации: если игрок после нарушения, еще бежит, затем обыгрывает защитника, делает еще что-то и потом бьет, то конечно пенальти уже нет. Но, если игрок, как в данном матче, ударил сразу же, то явно это нарушение (толчок) помешало ему как прицельно пробить, так и, например, обыграть вратаря т.к. он потерял равновестие.
      С пенальти я такое видел очень редко, т.к. игроки в современных тенденциях предпочитают сразу валиться и выпрашивать пенальти. Но когда такие нарушения происходят в центре поля, это именно так и работает как я написал и встречается довольно часто. Судья видит нарушение, не фиксирует его, смотрит чем закончится эпизод. Если игрок устоял и продолжил атаку, не потеряв скорость или отдал точный пас, то эпизод как бы заигран и единственное что может сделать судья это вынести отложенный штраф (предупредить устно или показать карточку при следующей остановке в игре). А вот если игрок, хоть и устоял на ногах, но потерял скорость, отдал тут же после нарушения не точный пас (из-за нарушения) и т.д. то судья фиксирует фол.

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      Рейтинг: +1303

      Павел Буре > r0ss1 22 января 2017, 19:41

      не вижу смысла учить человека таблицы умножения, если человек даже цифр не знает. Удачи тебе и пусть твои любимые команды всегда выигрывают.

      -2
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      Рейтинг: +55

      r0ss1 > Павел Буре 22 января 2017, 20:27

      У меня давно уже нет любимых команд, я за красивый футбол.

      А по теме, поискав чуть-чуть, ты можешь найти рекомендации для судей, касательно многих ситуаций. Например вот: "Если возможно судьи должны применять подход «жди и смотри», откладывая свисток для того, чтобы оценить имеет ли пострадавшая команда явную атакующую возможность." Можешь почитать про принцип "Применения преимущества", где говорится в том числе: Думая о возможности использования преимущества (или остановить игру), нужно, чтобы судья оценил, получит ли действительно выгоду от продолжения игры команда, против которой было совершено нарушение. В нашем примере, имхо, явно видно, что преимущество не было получено, а значит нужно было останавливать игру и фиксировать фол, если конечно судья не посчитал, что никакого фола не было.

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