Янузай: «Погба хочет, чтобы я вернулся в «Манчестер Юнайтед»

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Аднан Янузай, на правах аренды выступающий за «Сандерленд», рассказал о своих взаимоотношениях с хавбеком «красных дьяволов» Полем Погба. По словам футболиста, француз хочет, чтобы бельгиец вернулся в стан команды.

«Мы с Полем очень хорошие друзья. В «Манчестер Юнайтед» мы всегда были вместе. С ним мы и часто ужинали, и играли в приставку. Погба мне как брат. Конечно, он постоянно спрашивает, когда я вернусь обратно, потому что хочет играть со мной в одной команде. Но сейчас я в «Сандерленде» и ничего поделать с решениями руководства клуба не могу», – сказал Янузай.

Напомним, Погба и Янузай вместе выступали за «Манчестер Юнайтед» в 2011 году.