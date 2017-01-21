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    Янузай: «Погба хочет, чтобы я вернулся в «Манчестер Юнайтед»

    Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Аднан Янузай, на правах аренды выступающий за «Сандерленд», рассказал о своих взаимоотношениях с хавбеком «красных дьяволов» Полем Погба. По словам футболиста, француз хочет, чтобы бельгиец вернулся в стан команды.

    «Мы с Полем очень хорошие друзья. В «Манчестер Юнайтед» мы всегда были вместе. С ним мы и часто ужинали, и играли в приставку. Погба мне как брат. Конечно, он постоянно спрашивает, когда я вернусь обратно, потому что хочет играть со мной в одной команде. Но сейчас я в «Сандерленде» и ничего поделать с решениями руководства клуба не могу», – сказал Янузай.

    Напомним, Погба и Янузай вместе выступали за «Манчестер Юнайтед» в 2011 году.

    Источник: Goal.com

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    21.01.2017 21:33
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    Комментарии3
    ...
    • ...
      Рейтинг: +86

      Хотел же ставить на ничью 22 января 2017, 01:34

      Погба, пока не тренер

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7007

      ivanthebest 22 января 2017, 01:02

      Можешь... Играй круто, тогда и вернут обратно в состав из аренды.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +27

      Aidosinho 21 января 2017, 21:59

      Выступали на скамейке запасных

      1
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