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    Моуринью: «Теперь Руни — легенда «МЮ»

    Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью прокомментировал 250-й гол нападающего Уэйна Руни, благодаря которому англичанин стал лучшим бомбардиром в истории клуба.

    «Он установил рекорд в самом большом клубе Англии и в одном из самых больших клубов в мире. До него достижение принадлежало легенде национального футбола. Поэтому теперь можно смело говорить о том, что Руни стал легендой «Манчестер Юнайтед», — заявил португалец.

    Руни отличился на 94-й минуте, сравняв счет в матче 22-го тура чемпионата Англии против «Сток Сити» (1:1).

    Источник: BBC

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    21.01.2017 20:48
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +169

      TY13R 22 января 2017, 13:03

      лет так 20 точно рекорд не побьёт, ну если Ибра не будет до 50ти играть за МЮ))))

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +18

      Перекладина 22 января 2017, 00:23

      хорошая карьера

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +10

      Qadji Aleksandr ibn Kosty 21 января 2017, 21:35

      Теперь Моур можешь слить его!Ты мастер по сливанию легенд...

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 21 января 2017, 21:32

      а Маур как всегда своими экспериментами с составом чуть не про-срал очередной матч никогда ты португалец не станешь легендой МЮ

      -1
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    • ...
      Рейтинг: +663

      88serega88 21 января 2017, 20:50

      да он и так легенда

      1
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