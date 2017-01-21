Моуринью: «Теперь Руни — легенда «МЮ»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью прокомментировал 250-й гол нападающего Уэйна Руни, благодаря которому англичанин стал лучшим бомбардиром в истории клуба.

«Он установил рекорд в самом большом клубе Англии и в одном из самых больших клубов в мире. До него достижение принадлежало легенде национального футбола. Поэтому теперь можно смело говорить о том, что Руни стал легендой «Манчестер Юнайтед», — заявил португалец.

Руни отличился на 94-й минуте, сравняв счет в матче 22-го тура чемпионата Англии против «Сток Сити» (1:1).