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    «Ливерпуль» – первая команда АПЛ, которая в нынешнем сезоне забила 50 голов

    В матче 22-го тура АПЛ «Ливерпуль» у себя дома проиграл «Суонси» со счетом 2:3. Отметим, что красные стали первой командой чемпионата Англии, которая в нынешнем сезоне преодолела отметку в 50 голов в национальном первенстве. Сейчас на их счету 51 забитый мяч.

    Кроме того, «Ливерпуль» прервал беспроигрышную серию в 17 матчей без поражений на домашнем стадионе «Энфилд Роуд» (11 побед и шесть ничьих).

    На данный момент подопечные Юргена Клоппа набрали 45 очков и расположились на третьем месте в турнирной таблице АПЛ. Отставание от лидирующего «Челси», который имеет матч в запасе, составляет семь баллов.

    Источник: Opta

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    21.01.2017 17:38
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +295

      Unlucky_Ev. 21 января 2017, 17:55

      Еще бы не пропускала..

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