«Ливерпуль» – первая команда АПЛ, которая в нынешнем сезоне забила 50 голов

В матче 22-го тура АПЛ «Ливерпуль» у себя дома проиграл «Суонси» со счетом 2:3. Отметим, что красные стали первой командой чемпионата Англии, которая в нынешнем сезоне преодолела отметку в 50 голов в национальном первенстве. Сейчас на их счету 51 забитый мяч.

Кроме того, «Ливерпуль» прервал беспроигрышную серию в 17 матчей без поражений на домашнем стадионе «Энфилд Роуд» (11 побед и шесть ничьих).

На данный момент подопечные Юргена Клоппа набрали 45 очков и расположились на третьем месте в турнирной таблице АПЛ. Отставание от лидирующего «Челси», который имеет матч в запасе, составляет семь баллов.