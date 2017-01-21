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  • Григорян попросил руководство «Анжи» его не беспокоить и предоставить свободу действий

Григорян попросил руководство «Анжи» его не беспокоить и предоставить свободу действий

21 января 2017, 17:32
2

Новый главный тренер «Анжи» Александр Григорян обратился с просьбой к руководству махачкалинского клуба не беспокоить его на протяжении некоторого времени и предоставить свободу действий.

Напомним, 50-летний специалист возглавил команду из столицы Дагестана 30 декабря, сменив на своем посту чеха Павела Врбу.

«Главный тренер изъявил желание, чтобы его не беспокоили какое-то время, чтобы у него была некая свобода действий. Попросил сделать так, чтобы ему никто не мешал. Мы пошли на это. К сожалению, не удалось донести это до СМИ. Ко второму сбору, когда изменения в клубе должны закончиться, думаю, ситуация изменится», – сказал пресс-атташе «Анжи» Айдемир Даганов.

Источник: Р-Спорт
Россия. Премьер-лига Анжи Григорян Александр
Комментарии (2)
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тётя ASYA
1485009889
кто помнит АЛАНИЮ? АНЖИ по той же дороге катится
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Shamil79
1485012289
амбициозный!!!!не случилось бы как в детстве бывало...разгон на рубль-удар на копейку
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