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    Григорян попросил руководство «Анжи» его не беспокоить и предоставить свободу действий

    Новый главный тренер «Анжи» Александр Григорян обратился с просьбой к руководству махачкалинского клуба не беспокоить его на протяжении некоторого времени и предоставить свободу действий.

    Напомним, 50-летний специалист возглавил команду из столицы Дагестана 30 декабря, сменив на своем посту чеха Павела Врбу.

    «Главный тренер изъявил желание, чтобы его не беспокоили какое-то время, чтобы у него была некая свобода действий. Попросил сделать так, чтобы ему никто не мешал. Мы пошли на это. К сожалению, не удалось донести это до СМИ. Ко второму сбору, когда изменения в клубе должны закончиться, думаю, ситуация изменится», – сказал пресс-атташе «Анжи» Айдемир Даганов.

    Источник: Р-Спорт

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    21.01.2017 17:32
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +305

      Shamil79 21 января 2017, 18:24

      амбициозный!!!!не случилось бы как в детстве бывало...разгон на рубль-удар на копейку

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      Рейтинг: +699

      тётя ASYA 21 января 2017, 17:44

      кто помнит АЛАНИЮ? АНЖИ по той же дороге катится

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