Григорян попросил руководство «Анжи» его не беспокоить и предоставить свободу действий

Новый главный тренер «Анжи» Александр Григорян обратился с просьбой к руководству махачкалинского клуба не беспокоить его на протяжении некоторого времени и предоставить свободу действий.

Напомним, 50-летний специалист возглавил команду из столицы Дагестана 30 декабря, сменив на своем посту чеха Павела Врбу.

«Главный тренер изъявил желание, чтобы его не беспокоили какое-то время, чтобы у него была некая свобода действий. Попросил сделать так, чтобы ему никто не мешал. Мы пошли на это. К сожалению, не удалось донести это до СМИ. Ко второму сбору, когда изменения в клубе должны закончиться, думаю, ситуация изменится», – сказал пресс-атташе «Анжи» Айдемир Даганов.