Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    ЦСКА не будет досрочно возвращать Ткачева из аренды из «Крыльев Советов»

    Руководство ЦСКА не будет досрочно возвращать из аренды полузащитника Сергея Ткачева, который на данный момент защищает цвета «Крыльев Советов». Об этом заявил агент футболиста Владимир Дейнека.

    «Ткачев останется в «Крыльях» до конца арендного соглашения. Мы разговаривали с руководством ЦСКА и совместно приняли такое решение. В будущем, насколько мне известно, Гончаренко рассчитывает на полузащитника», – сказал Дейнека.

    Ткачев присоединился к «Крыльям Советов» минувшим летом. Ранее сообщалось, что ЦСКА намерен досрочно вернуть футболиста из аренды. В нынешнем сезоне полузащитник провел за самарскую команду в РФПЛ 12 матчей, в которых забил два гола.

    Источник: ТАСС

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    21.01.2017 16:12
    Рекомендуем
    Комментарии1
    ...
    • ...
      Рейтинг: +12

      RadmirkaMin 21 января 2017, 17:51

      Хорошая новость для крыльев!

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11