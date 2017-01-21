ЦСКА не будет досрочно возвращать Ткачева из аренды из «Крыльев Советов»

Руководство ЦСКА не будет досрочно возвращать из аренды полузащитника Сергея Ткачева, который на данный момент защищает цвета «Крыльев Советов». Об этом заявил агент футболиста Владимир Дейнека.

«Ткачев останется в «Крыльях» до конца арендного соглашения. Мы разговаривали с руководством ЦСКА и совместно приняли такое решение. В будущем, насколько мне известно, Гончаренко рассчитывает на полузащитника», – сказал Дейнека.

Ткачев присоединился к «Крыльям Советов» минувшим летом. Ранее сообщалось, что ЦСКА намерен досрочно вернуть футболиста из аренды. В нынешнем сезоне полузащитник провел за самарскую команду в РФПЛ 12 матчей, в которых забил два гола.