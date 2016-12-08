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    ЦСКА собирается вернуть Ткачева из аренды

    Полузащитник ЦСКА Сергей Ткачев, выступающий за «Крыльев Советов» на правах аренды, может вернуться в армейский клуб в ближайшее трансферное окно.

    Как сообщает источник, в возвращении хавбека заинтересован Виктор Гончаренко, которого в ближайшие дни должны представить в качестве нового главного тренера ЦСКА.

    «Пока ничего конкретного мне никто не говорил. Понятно только то, что у меня в контракте был пункт о том, что зимой я могу досрочно вернуться из аренды. В связи с тем, какая ситуация сейчас сложилась в ЦСКА, вероятность такого развития событий высока. Думаю, после последней игры в году – против «Тоттенхэма» – армейцы будут решать, нужен я им в ближайшее время или нет. В целом я считаю, что все ребята, которых ЦСКА отдавал в аренду, с большой долей вероятности зимой вернутся в клуб. Все-таки в последнее время и Слуцкий, и игроки команды говорили о кадровых проблемах – не хватает футболистов, коротка скамейка. Поэтому я оцениваю вероятность своего возвращения как достаточно высокую», – сказал Ткачев.

    Источник: Известия

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    08.12.2016 08:56
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +3022

      Dgad 8 декабря 2016, 11:54

      Витинье тогда тоже должен приехать,)

      0
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      Рейтинг: +8028

      cska-62 8 декабря 2016, 11:01

      Настало время "собирать камни", как писал Екклесиаст.

      0
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      Рейтинг: +145

      evgeniykaras 8 декабря 2016, 09:35

      Да политика интересная у клуба, раздать, а потом собирать! Ну хоть некоторые играли! Буду очень надеется что Гончаренко поставит хорошую игру команде! В Уфе он справился скажем так на отлично!

      4
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