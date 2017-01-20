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    Кононов считает, что Смолов стоит в два раза больше, чем пишут в СМИ

    Бывший главный тренер «Краснодара» Олег Кононов поделился мнением о возможном переходе нападающего «быков» Федора Смолова в дортмундскую «Боруссию». По словам специалиста, форвард стоит в два раза больше, чем пишут в СМИ. Ранее сообщалось, что за переход игрока «шмели» готовы заплатить 10 миллионов евро.

    – Какова реальная цена Федора Смолова?

    – Она сейчас только в голове у владельца «Краснодара». Но, думаю, как минимум вдвое больше, чем пишут в изданиях.

    – То есть 20 миллионов евро. А подходит ли ему Германия?

    – Футбол в немецком чемпионате очень быстрый, контактный. Федор умеет держать этот игровой режим. Чтобы развиваться дальше, ему будут полезны только два клуба – «Бавария» и «Боруссия» Дортмунд.

    – Почему он стал так много забивать в последние два-три сезона?

    – Все сложилось – его желание, игра команды, партнеры, тренеры, руководители.

    – Вы отпустили бы Смолова, если бы решение зависело от вас?

    – Только после выигрыша чемпионата России, успешного выступления в Лиге чемпионов и национальной сборной. Тогда клуб продал бы его за рекордную для России сумму.

    Добавим, что руководство российского клуба не намерено продавать футболиста во время зимнего трансферного окна.

    Источник: «Советский спорт»

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    20.01.2017 17:38
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +4431

      Gullit 76 20 января 2017, 21:14

      После увольнения разговорился наконец!Лишь бы мосты с помощью журналистов не сжёг!В принципе прав,но этот принцип на сказку похож.Смолов доиграет до лета и по любому уйдёт,надеюсь в Бор.д.

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      Рейтинг: +300

      Zeff 20 января 2017, 20:04

      С ума посходили, что ли? Смолов, кроме как в РФПЛ, нигде себя не проявил. Да и то забивает, когда соперник ему играть особо не мешает.

      -2
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      Рейтинг: +222

      Зэб 20 января 2017, 19:40

      – Только после выигрыша чемпионата России, успешного выступления в Лиге чемпионов и национальной сборной. Тогда клуб продал бы его за рекордную для России сумму.А если чтото одно не выиграют- тогда за сколько?Рекорд продажи Халка нескоро побьют.

      1
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      Рейтинг: +1255

      нейтральныйкакникто 20 января 2017, 18:35

      Кононов-? Наверное из-за таких тренеров у футболистов в РФПЛ и неадекватные гонорары и контракты. Ну спросили бы там у Конте или Клоппа, так он, Смолов , им за треть цены , что пишут в ИЗДАНИЯХ, не нужен.

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      Рейтинг: +56

      doktor 100 20 января 2017, 18:24

      Ну это уж лишком завышенная цена .

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      Рейтинг: +1843

      Kulimen 20 января 2017, 17:42

      Походу не быть ему проданным.

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