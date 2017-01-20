Кононов считает, что Смолов стоит в два раза больше, чем пишут в СМИ

Бывший главный тренер «Краснодара» Олег Кононов поделился мнением о возможном переходе нападающего «быков» Федора Смолова в дортмундскую «Боруссию». По словам специалиста, форвард стоит в два раза больше, чем пишут в СМИ. Ранее сообщалось, что за переход игрока «шмели» готовы заплатить 10 миллионов евро.

– Какова реальная цена Федора Смолова?

– Она сейчас только в голове у владельца «Краснодара». Но, думаю, как минимум вдвое больше, чем пишут в изданиях.

– То есть 20 миллионов евро. А подходит ли ему Германия?

– Футбол в немецком чемпионате очень быстрый, контактный. Федор умеет держать этот игровой режим. Чтобы развиваться дальше, ему будут полезны только два клуба – «Бавария» и «Боруссия» Дортмунд.

– Почему он стал так много забивать в последние два-три сезона?

– Все сложилось – его желание, игра команды, партнеры, тренеры, руководители.

– Вы отпустили бы Смолова, если бы решение зависело от вас?

– Только после выигрыша чемпионата России, успешного выступления в Лиге чемпионов и национальной сборной. Тогда клуб продал бы его за рекордную для России сумму.

Добавим, что руководство российского клуба не намерено продавать футболиста во время зимнего трансферного окна.