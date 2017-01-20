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  • Кононов считает, что Смолов стоит в два раза больше, чем пишут в СМИ

Кононов считает, что Смолов стоит в два раза больше, чем пишут в СМИ

20 января 2017, 17:38
6

Бывший главный тренер «Краснодара» Олег Кононов поделился мнением о возможном переходе нападающего «быков» Федора Смолова в дортмундскую «Боруссию». По словам специалиста, форвард стоит в два раза больше, чем пишут в СМИ. Ранее сообщалось, что за переход игрока «шмели» готовы заплатить 10 миллионов евро.

– Какова реальная цена Федора Смолова?

– Она сейчас только в голове у владельца «Краснодара». Но, думаю, как минимум вдвое больше, чем пишут в изданиях.

– То есть 20 миллионов евро. А подходит ли ему Германия?

– Футбол в немецком чемпионате очень быстрый, контактный. Федор умеет держать этот игровой режим. Чтобы развиваться дальше, ему будут полезны только два клуба – «Бавария» и «Боруссия» Дортмунд.

– Почему он стал так много забивать в последние два-три сезона?

– Все сложилось – его желание, игра команды, партнеры, тренеры, руководители.

– Вы отпустили бы Смолова, если бы решение зависело от вас?

– Только после выигрыша чемпионата России, успешного выступления в Лиге чемпионов и национальной сборной. Тогда клуб продал бы его за рекордную для России сумму.

Добавим, что руководство российского клуба не намерено продавать футболиста во время зимнего трансферного окна.

Источник: «Советский спорт»
Россия. Премьер-лига Краснодар Смолов Федор Кононов Олег
Комментарии (6)
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Kulimen
1484923347
Походу не быть ему проданным.
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doktor 100
1484925864
Ну это уж лишком завышенная цена .
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нейтральныйкакникто
1484926511
Кононов-? Наверное из-за таких тренеров у футболистов в РФПЛ и неадекватные гонорары и контракты. Ну спросили бы там у Конте или Клоппа, так он, Смолов , им за треть цены , что пишут в ИЗДАНИЯХ, не нужен.
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Зэб
1484930421
– Только после выигрыша чемпионата России, успешного выступления в Лиге чемпионов и национальной сборной. Тогда клуб продал бы его за рекордную для России сумму.А если чтото одно не выиграют- тогда за сколько?Рекорд продажи Халка нескоро побьют.
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Zeff
1484931882
С ума посходили, что ли? Смолов, кроме как в РФПЛ, нигде себя не проявил. Да и то забивает, когда соперник ему играть особо не мешает.
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Gullit 76
1484936077
После увольнения разговорился наконец!Лишь бы мосты с помощью журналистов не сжёг!В принципе прав,но этот принцип на сказку похож.Смолов доиграет до лета и по любому уйдёт,надеюсь в Бор.д.
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