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    «Интер» готов заплатить «Роме» 40 миллионов за трансфер Маноласа

    Защитник «Ромы» Константинос Манолас попал в сферу интересов «Интера». Как сообщает источник, за 25-летнего грека миланский клуб готов предложить 40 миллионов евро. Отмечается, что сине-черные уже провели тайные переговоры с представителями игрока.

    Ранее сообщалось, что в услугах Маноласа также заинтересован «Арсенал», готовый заплатить за него аналогичные 40 миллионов, однако на предложение «канониров» римляне ответили отказом. Кроме того, футболист входит в трансферные планы «Манчестер Юнайтед», который может потратить на покупку игрока 47 миллионов.

    Контракт защитника с римским клубом истекает летом 2019 года. В нынешнем сезоне Манолас провел за «Рому» в Серии А 17 матчей, в которых отметился одним забитым мячом и одной голевой передачей.

    Источник: Football Italia

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    20.01.2017 14:48
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