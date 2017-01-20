Самедов: «Удивился предложению «Спартака», но было очень приятно»

Хавбек «Спартака» Александр Самедов рассказал о деталях своего перехода в стан красно-белых. Напомним, что полузащитник стал игроком лидера РФПЛ этой зимой. До этого он выступал за «Локомотив».

— Как на вас вышел «Спартак»?

— Люди из «Спартака» связались с моими представителями и сказали, что есть такой вариант. Я задал один вопрос: «А что об этом думает главный тренер?» Мне сразу ответили, что это инициатива Карреры, что как раз он хочет меня видеть в команде.

— Удивились?

— Конечно, удивился, но было очень приятно. Я уже не мальчик, мне 32 года. Хотя про мой возраст запомнились слова одного человека: «Саша, слушай, ты в 32 года играешь лучше, чем 25-летние». Тем более у Карреры итальянский взгляд, а там тренеры в паспорт не смотрят. Я чувствую себя хорошо, какая разница, сколько мне лет?

— Болельщики «Локомотива» попрощались с вами неприятным баннером. Расстроились?

— Очень. Честно, не ожидал. Но когда болельщики приехали на прощальный вечер, мы по-человечески пообщались. Главный итог беседы: они услышали мою позицию. К сожалению, наш разговор записали, и он оказался в интернете. Но в любом случае хочу сказать «Локомотиву» и болельщикам, что я всегда честно выполнял свою работу, играл для клуба и для них. Не все получалось, но я и моя команда всегда старалась. Хочу сказать огромное спасибо, что вы болели за нас. Эти восемь лет я никогда не забуду. Для меня это действительно важно.

Паспорт, опыт или воспоминания? Зачем ветеран Самедов понадобился «Спартаку»