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  • Самедов: «Удивился предложению «Спартака», но было очень приятно»

Самедов: «Удивился предложению «Спартака», но было очень приятно»

20 января 2017, 13:22
5

Хавбек «Спартака» Александр Самедов рассказал о деталях своего перехода в стан красно-белых. Напомним, что полузащитник стал игроком лидера РФПЛ этой зимой. До этого он выступал за «Локомотив».

— Как на вас вышел «Спартак»?

— Люди из «Спартака» связались с моими представителями и сказали, что есть такой вариант. Я задал один вопрос: «А что об этом думает главный тренер?» Мне сразу ответили, что это инициатива Карреры, что как раз он хочет меня видеть в команде.

— Удивились?

— Конечно, удивился, но было очень приятно. Я уже не мальчик, мне 32 года. Хотя про мой возраст запомнились слова одного человека: «Саша, слушай, ты в 32 года играешь лучше, чем 25-летние». Тем более у Карреры итальянский взгляд, а там тренеры в паспорт не смотрят. Я чувствую себя хорошо, какая разница, сколько мне лет?

— Болельщики «Локомотива» попрощались с вами неприятным баннером. Расстроились?

— Очень. Честно, не ожидал. Но когда болельщики приехали на прощальный вечер, мы по-человечески пообщались. Главный итог беседы: они услышали мою позицию. К сожалению, наш разговор записали, и он оказался в интернете. Но в любом случае хочу сказать «Локомотиву» и болельщикам, что я всегда честно выполнял свою работу, играл для клуба и для них. Не все получалось, но я и моя команда всегда старалась. Хочу сказать огромное спасибо, что вы болели за нас. Эти восемь лет я никогда не забуду. Для меня это действительно важно.

Паспорт, опыт или воспоминания? Зачем ветеран Самедов понадобился «Спартаку»

Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Спартак Локомотив Самедов Александр
Комментарии (5)
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Igornv
1484909077
ого
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Дмитрий1515
1484909427
опыт его бесценен, пригодится Спартаку.
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prtcs
1484910862
Саша, ты и здесь еще успеешь нагадить.
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VVM1964
1484914810
НАЧИНАЛ В СПАРТАКЕ , НАДЕЮСЬ И ЗАКОНЧИШЬ СВОЮ ФУТБОЛЬНУЮ КАРЬЕРУ ЗДЕСЬ ЖЕ , НА САМОЙ ВЫСОКОЙ НОТЕ . ЗДОРОВЬЯ И ФУТБОЛЬНОГО ДОЛГОЛЕТИЯ !
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Nehdan4ik
1484937386
продажная сучка
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