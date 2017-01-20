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    Юрченко останется в «Анжи»

    Вратарь Давид Юрченко продолжит выступать в составе «Анжи».

    «Юрченко остается в команде. Таково на данный момент желание главного тренера и футболиста. «Анжи» рассчитывает на Давида, на его мастерство и лидерские качества», – заявили в пресс-службе клуба.

    Юрченко перебрался в Махачкалу в марте 2016 года и в прошлом сезоне Премьер-лиги провел 12 матчей, в которых пропустил 13 мячей. В текущем чемпионате 30-летний голкипер не сыграл ни в одной встрече. Ранее сообщалось об интересе к его персоне со стороны «Урала».

    Источник: ТАСС

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    20.01.2017 11:43
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +17971

      арейская 21 января 2017, 03:21

      Ну и зря, Давиду практика нужна, а не просиживание на скамейке, а в "Анжи" его положение вряд-ли изменится

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    • ...
      Рейтинг: +645

      alexis02lion 20 января 2017, 16:42

      Хмм... Не дали вернуться. А хотя он вроде с Уфы, но у Тарханова мог бы расти. Хотя Григорян будет доверять, если сказал что нужен значит будет играть, может даже первым номером будет. У Беленова слишком большая зарплата, а Давид при Григоряне может снова выйти на привычный уровень когда его многие хотели купить.

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