Юрченко останется в «Анжи»

Вратарь Давид Юрченко продолжит выступать в составе «Анжи».

«Юрченко остается в команде. Таково на данный момент желание главного тренера и футболиста. «Анжи» рассчитывает на Давида, на его мастерство и лидерские качества», – заявили в пресс-службе клуба.

Юрченко перебрался в Махачкалу в марте 2016 года и в прошлом сезоне Премьер-лиги провел 12 матчей, в которых пропустил 13 мячей. В текущем чемпионате 30-летний голкипер не сыграл ни в одной встрече. Ранее сообщалось об интересе к его персоне со стороны «Урала».