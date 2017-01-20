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    «Эвертон» и «Манчестер Юнайтед» не смогли договориться о трансфере Депая

    Главный тренер «Эвертона» Рональд Куман рассказал, что нападающий «Манчестер Юнайтед» Мемфис Депай мог стать его игроком.

    «Передумал ли я покупать Мемфиса? Нет, это был один из наших вариантов усиления команды, но «Эвертон» и «Манчестер Юнайтед» не смогли договориться, а у игрока были предложения от других клубов. Вот, вкратце, что произошло.

    Сейчас мне неудобно обсуждать Мемфиса, потому что он не является игроком «Эвертона». Как я слышал, в скором времени он будет играть во Франции», – приводит слова Кумана manutd.ru.

    Как рассказал президент «Лиона» Жан-Мишель Олас, в ближайшие 48 часов Депай оформит свой переход во французский клуб.

    Источник: Бомбардир.ру

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    20.01.2017 11:29
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +56

      doktor 100 20 января 2017, 13:47

      Может быть там заиграет

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