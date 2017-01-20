Луис Адриано: «Сейчас я не хуже, чем был в «Шахтере»

Новичок «Спартака» Луис Адриано считает, что он не утратил своих кондиций со времен выступлений за донецкий «Шахтер».

«Мне трудно сказать, почему я не имел игровой практики в «Милане». Не виню Винченцо Монтеллу, так как определять состав на игру – это прерогатива исключительно тренерского штаба. Считаю, что сейчас я пребываю на том же уровне, какой демонстрировал в «Шахтере». Более того, мне кажется, что я прибавил в качестве игры и получил дополнительную уверенность в своих силах», – сказал Адриану.

Ранее сообщалось, что с переходом бразильца «Спартак» завершил свою работу на зимнем трансферном рынке.