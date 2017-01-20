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    Луис Адриано: «Сейчас я не хуже, чем был в «Шахтере»

    Новичок «Спартака» Луис Адриано считает, что он не утратил своих кондиций со времен выступлений за донецкий «Шахтер».

    «Мне трудно сказать, почему я не имел игровой практики в «Милане». Не виню Винченцо Монтеллу, так как определять состав на игру – это прерогатива исключительно тренерского штаба. Считаю, что сейчас я пребываю на том же уровне, какой демонстрировал в «Шахтере». Более того, мне кажется, что я прибавил в качестве игры и получил дополнительную уверенность в своих силах», – сказал Адриану.

    Ранее сообщалось, что с переходом бразильца «Спартак» завершил свою работу на зимнем трансферном рынке.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    20.01.2017 00:18
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +643

      Михаил Шевченко 24 января 2017, 00:02

      Незаиграл в Италии потому что там нет команд уровня Волыни,Олимпика,Вереса и им подобным....и там вся команда не играет на одного игрока

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1148

      RedGreenHooligan 20 января 2017, 07:47

      ну да) В Шахтере ты играл с такими игроками как: Дуглас Коста, Тейшейра,Бернард, Тайсон,Марлос, Илсинье которые делали весь результат и выдавали на тебя конфетки.... а тут тебе придется показать свой ровень с такими грандами Российского футбола как Денис "ЧтобзаигратьвСпартакенужнопроставитьсявбане" Глушаков, Дима "Дайбогперепнутьближнююштангу" Комбаров и многими многими другими...

      1
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      Рейтинг: +461

      ЮЗИК 20 января 2017, 06:09

      Зря его взяли, будет второй Лосина

      0
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      Рейтинг: +8

      piratik1 20 января 2017, 02:06

      АдрианО, а не АдрианУ) (последнее слова 2 абзаца)

      0
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      Рейтинг: +1303

      Павел Буре 20 января 2017, 01:13

      ну не знаю, в шахтере он много моментов имел, а забивал не особо.

      -2
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      Рейтинг: +933

      alll-1 20 января 2017, 00:39

      наговорил уже много ,осталось доказать все на поле в официальных матчах

      5
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      Рейтинг: +56

      doktor 100 20 января 2017, 00:26

      Надо доказывать игрой

      0
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