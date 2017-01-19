Мак заявил, что в Словакии в него никто не верил при переходе в «Зенит»

Словацкий полузащитник Роберт Мак рассказал, что на родине скептически относились к его перспективам в «Зените».

«Стараюсь использовать каждый свой шанс в «Зените», думаю, Мирча Луческу может быть удовлетворен моим отношением к делу. Перед отъездом в Россию многие говорили, что из-за лимита на легионеров меня ждут отнюдь не радужные перспективы в новой команде, но я верил в себя и доказал, что могу играть, забивать и приносить пользу «Зениту», – заявил футболист.

В нынешнем сезоне Мак сыграл 13 матчей за «Зенит», забил четыре мяча и отдал три голевые передачи.