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    Мак заявил, что в Словакии в него никто не верил при переходе в «Зенит»

    Словацкий полузащитник Роберт Мак рассказал, что на родине скептически относились к его перспективам в «Зените».

    «Стараюсь использовать каждый свой шанс в «Зените», думаю, Мирча Луческу может быть удовлетворен моим отношением к делу. Перед отъездом в Россию многие говорили, что из-за лимита на легионеров меня ждут отнюдь не радужные перспективы в новой команде, но я верил в себя и доказал, что могу играть, забивать и приносить пользу «Зениту», – заявил футболист.

    В нынешнем сезоне Мак сыграл 13 матчей за «Зенит», забил четыре мяча и отдал три голевые передачи.

    Источник: ФК «Зенит»

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    19.01.2017 21:57
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    Комментарии11
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      Рейтинг: +28

      Вамфири 20 января 2017, 13:14

      молодца! так держать!!!
      ЗЕНИТ-Чемпион!!!

      1
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      Рейтинг: +628

      somn 20 января 2017, 10:18

      Иногда у него очень неплохо получается. Ость над чем работать.

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +431

      Dimon013 20 января 2017, 09:08

      Отличный игрок

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +178

      Zenit & MU 20 января 2017, 08:03

      Молодец! Надо прибавлять и прибавлять!!!

      4
      Ответить
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      Рейтинг: +592

      spaike 20 января 2017, 03:58

      Тоже сначала скептически отнесся к трансферу Мака в Зенит, но сейчас он доказал что его брали не зря.

      4
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      Рейтинг: +718

      BuenosArgentina 20 января 2017, 01:36

      Мак, мы в тебя верим !

      5
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      Рейтинг: +56

      doktor 100 20 января 2017, 00:19

      Играет не плохо

      4
      Ответить
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      Рейтинг: +4934

      polt 19 января 2017, 23:12

      Один из удачных трансферов Зенита.Но надо еще посмотреть...

      3
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      Рейтинг: +8834

      GoLenaStop 19 января 2017, 22:32

      Луческу не только сделает из него отличного игрока для любимого клуба ( ничего личного, только бизнес), но и создаст пример и стимул для наших увальней, усевшихся на ох... какие зарплаты!...Хи.

      3
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      Рейтинг: +4431

      Gullit 76 19 января 2017, 22:19

      Писец,статистика разная на разных источниках.То у него 5 мячей и 6 передач,то 4 и 3.Похоже и вам нужны хорошие счетоводы!

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +4431

      Gullit 76 > Marqello 19 января 2017, 22:49

      Странно когда пишут только о чемпионате и забывают об этом уточнить.И почему кубки не учитывают?Не считается футболом?

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