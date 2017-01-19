Семин: «Посмотрим на Коре на втором сборе»

Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин подвел промежуточные итоги первого сбора команды.

«Пока нам недостает защитников – пробуем в центре Дмитрия Баринова. Смотрится он достойно, но его профильная позиция – «опорник», и у Димы есть все шансы пробиться в основной состав. Что касается атакующих действий, мы по-прежнему в поисках добротного форварда. Александр Коре неплохо себя проявляет, посмотрим на него на втором сборе», – подытожил Семин.

Сегодня «Локомотив» в контрольном матче со счетом 1:2 уступил швейцарскому «Базелю».