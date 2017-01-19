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    Адриано: «Устал от первой тренировки в «Спартаке», но надо доказывать свою состоятельность с первого дня»

    Новобранец «Спартака» Луис Адриано рассказал о впечатлениях от первой тренировки в новой команде. Накануне красно-белые начали сбор в Абу-Даби.

    — Устали?

    — Да, подустал, конечно. У меня был длительный перерыв в тренировочном процессе, а сейчас сразу же серьезная нагрузка. Но мы все здесь профессионалы и понимаем, что надо терпеть, надо доказывать свою состоятельность с самого первого дня.

    — Уж вам-то известно, что иначе «Зенит» с Луческу не обыграть, правда?

    — К матчам с командами вроде «Зенита» или ЦСКА нужно подходить в идеальном физическом состоянии. Считаю, что именно благодаря таким тренировкам мы будем готовы биться со всеми, кто попытается помешать нам стать чемпионами, – сказал бразилец.

    Прежде 29-летний бразилец выступал за «Милан», где за половину сезона сыграл в семи матчах и не забил ни одного гола.

    Источник: ФК «Спартак»

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    19.01.2017 18:09
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    Комментарии9
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      Рейтинг: +56

      doktor 100 19 января 2017, 22:55

      еще играть не начал ,а уже устал

      -2
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      Рейтинг: +370

      MaxSpartakM 19 января 2017, 21:09

      Бомжи на свалку, кони в конюшню , устал значит тренировался

      1
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      Рейтинг: +7007

      ivanthebest 19 января 2017, 19:30

      Это тебе не в Италии и Милане равиоли точить на лежаке) Раз пришёл в Спартак, впахивай на 200% и тогда завоюешь авторитет и уважение.

      4
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      Рейтинг: +933

      alll-1 19 января 2017, 18:38

      давай давай ,доказывай
      ждем твоей первой игры ,хоть и товарищеской

      Вперед Спартак !!!

      5
      Ответить
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      Рейтинг: +17

      m9co_c_detstva 19 января 2017, 18:31

      доказывай, будем посмотреть чего ты стоишь...

      5
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      Рейтинг: +1423

      Parham 19 января 2017, 18:22

      Ойййй, да ладно тебе!!
      У итальяшек что ли легче было???

      0
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      Рейтинг: +933

      alll-1 > Parham 19 января 2017, 18:39

      — Да, подустал, конечно. У меня был длительный перерыв в тренировочном процессе, а сейчас сразу же серьезная нагрузка.

      читай внимательнее

      -1
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      Рейтинг: +1423

      Parham > alll-1 19 января 2017, 19:13

      А ты не будь таким уступчивым и отмазывательным!!
      Он профессор??? тогда на такие мелочи - не стоит сваливать!!
      Что-то я не слышал и не видел такого нытья от игроков Зеньки, Цска и т.д., а ведь все с отпуска вышли!! У все был "длительный перерыв"!!!

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      Рейтинг: +99

      Мескини > Parham 19 января 2017, 20:31

      то есть устать он не должен был? ты что мелешь? это тренировка епт, если бы он на ней стоял то может и не устал бы.
      у

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