Адриано: «Устал от первой тренировки в «Спартаке», но надо доказывать свою состоятельность с первого дня»

Новобранец «Спартака» Луис Адриано рассказал о впечатлениях от первой тренировки в новой команде. Накануне красно-белые начали сбор в Абу-Даби.

— Устали?

— Да, подустал, конечно. У меня был длительный перерыв в тренировочном процессе, а сейчас сразу же серьезная нагрузка. Но мы все здесь профессионалы и понимаем, что надо терпеть, надо доказывать свою состоятельность с самого первого дня.

— Уж вам-то известно, что иначе «Зенит» с Луческу не обыграть, правда?

— К матчам с командами вроде «Зенита» или ЦСКА нужно подходить в идеальном физическом состоянии. Считаю, что именно благодаря таким тренировкам мы будем готовы биться со всеми, кто попытается помешать нам стать чемпионами, – сказал бразилец.

Прежде 29-летний бразилец выступал за «Милан», где за половину сезона сыграл в семи матчах и не забил ни одного гола.