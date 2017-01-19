Кавазашвили: «Зенит» и «Локомотив» тратят народные деньги на порой бездарные трансферы»

Глава комитета РФС по выявлению договорных матчей Анзор Кавазашвили высказался по поводу финансовой поддержки российских клубов со стороны государственных компаний. По его словам, некоторые команды РФПЛ тратят народные деньги на бездарные трансферы.

— Одна из наших проблем – это слишком большое число команд, которые зависят от государственной поддержки. Это тормозит развитие российского футбола?

— В свое время в России стали создавать профессиональные клубы, делая это, как правило, искусственно. К чему мы пришли? Таковых сейчас у нас единицы – «Краснодар», «Спартак».

— И все?

— А кто еще? «Зенит» или «Локомотив» находятся, например, на дотации госкорпораций, отчего тратятся очень большие народные деньги на порой бездарную трансферную политику. Прочие клубы премьер-лиги ходят с протянутой рукой и постоянно просят помочь им залатать возникающие в бюджете дыры. Сейчас время от времени возникают споры о том, расширять нам в будущем премьер-лигу или же наоборот сокращать? Но это все разговоры, так же как и стремление создания на бумаге профессиональных клубов.

После 17-ти туров первенства РФПЛ «Зенит» занимает второе место, отставая от первого места на пять очков. «Локомотив» располагается на десятой позиции.