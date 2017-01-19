Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Первая лига Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Кавазашвили: «Зенит» и «Локомотив» тратят народные деньги на порой бездарные трансферы»

Кавазашвили: «Зенит» и «Локомотив» тратят народные деньги на порой бездарные трансферы»

19 января 2017, 14:45
27

Глава комитета РФС по выявлению договорных матчей Анзор Кавазашвили высказался по поводу финансовой поддержки российских клубов со стороны государственных компаний. По его словам, некоторые команды РФПЛ тратят народные деньги на бездарные трансферы.

— Одна из наших проблем – это слишком большое число команд, которые зависят от государственной поддержки. Это тормозит развитие российского футбола?

— В свое время в России стали создавать профессиональные клубы, делая это, как правило, искусственно. К чему мы пришли? Таковых сейчас у нас единицы – «Краснодар», «Спартак».

— И все?

— А кто еще? «Зенит» или «Локомотив» находятся, например, на дотации госкорпораций, отчего тратятся очень большие народные деньги на порой бездарную трансферную политику. Прочие клубы премьер-лиги ходят с протянутой рукой и постоянно просят помочь им залатать возникающие в бюджете дыры. Сейчас время от времени возникают споры о том, расширять нам в будущем премьер-лигу или же наоборот сокращать? Но это все разговоры, так же как и стремление создания на бумаге профессиональных клубов.

После 17-ти туров первенства РФПЛ «Зенит» занимает второе место, отставая от первого места на пять очков. «Локомотив» располагается на десятой позиции.

Источник: Бобсоккер
Россия. Премьер-лига Зенит Локомотив
Комментарии (27)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
LokoGoGo
1484826895
Глава комитета РФС по выявлению договорных матчей рассуждает на тему финансирования клуба? Всё равно, если бы Волочкова обсуждала введение системы "Платон"
Ответить
AVAR-05
1484827382
а по какому праву они их тратят? и почему власть допускает????
Ответить
alp
1484828810
свистеть не камушки ворочать ))))) этот придурок, видимо, не в курсе, что Зенит единственный прибыльный клуб в РФ ))) и вот такие идиоты сидят в руководстве российского футбола.
Ответить
alll-1
1484830917
правильно все сказано
Ответить
headdevil
1484831732
Народные деньги... хм, интересно куда бы Миллер потратил эти деньги, если бы не на Зенит, может яхту бы себе купил в Штатах или в Лондоне квартирку. У меня почему-то нет ощущения, что меня обворовали, когда покупали Халка или Витселя. По ходу Анзорчику не заплатили премию новогоднюю.
Ответить
Зэб
1484837351
А Анзору зарплату разве не из гос кармана платят(Просто любопытно-сколько)Хорошо ли плохо ли в футбол играют-но мы его смотрим.А плоды деятельности Кавазашвили не видно.
Ответить
Max Urbanov
1484842129
Такую ты чепуху несешь... Вообще не понимаю, зачем берут интервью у старых маразматиков типа этого или рейндгольда? Еще и на должности ставят. А Лукойл не корпорация? А стадион спартака построен не на бабки лукойла? А РЖД не корпорация??? Транс-контейнер, первая грузовая компания не корпорации? Старый олень.
Ответить
Gullit 76
1484842200
"Кавазашвили: я знаю что ничего не знаю".Мне кажется он расписался в собственном непрофессианализме.
Ответить
subbotaspartak
1484845882
Все деньги в России заработаны народом, Вот делят их почему-то уроды.
Ответить
Qadji Aleksandr ibn Kosty
1484847184
а что ,на каждый трансфер зенита локомотива народ скидывается кто чем может?
Ответить
Главные новости
ФотоСперцян – лучший игрок дебютного матча в Саудовской Аравии
09:47
1
Трансфер Карпукаса из «Локо» в другой клуб РПЛ полностью завершен
09:41
Зенитовец Дркушич перейдет не в ПАОК, а в клуб из Барселоны
09:11
Бубнов ответил, можно ли считать «Зенит» явным фаворитом РПЛ
08:34
Сафонов отреагировал на мнение, что у него деревенское лицо
08:25
1
Ультиматум «Галатасарая» по Батракову, новый имидж Роналду, дебютный гол Сперцяна и другие новости
02:00
Сперцян высказался о дебютном голе за «Аль-Ахли»
01:45
1
«Барселона» выбирает между тремя защитниками
01:30
Гендиректор ЦСКА Бабаев прокомментировал слухи об уходе Кругового в «Спартак»
01:17
5
ФотоХоланд получил четыре сертификата Книги рекордов Гиннесса
00:58
Все новости
Все новости
Эйнштейн будет оппонентом Слуцкого в ближайшем матче
09:58
Слуцкий не ответил за свои слова
09:33
Нагучев объяснил, как относиться к сборной России в период бана
08:40
1
У Сафонова может стать одним конкурентом в «ПСЖ» меньше
08:19
Гендиректор ЦСКА Бабаев прокомментировал слухи об уходе Кругового в «Спартак»
01:17
5
Глушаков объяснил, почему Дзюбе в Медиалиге будет тяжелее, чем в РПЛ
00:45
Реакция «Краснодара» на дебютный гол Сперцяна за «Аль-Ахли»
00:34
В «Динамо» думают о натурализации самого дорогого легионера
00:21
5
«Галатасарай» поставил ультиматум «Локомотиву» по Батракову
Вчера, 23:42
5
Нагучев спрогнозировал нового чемпиона России
Вчера, 23:31
6
Шварц честно ответил, отговаривали ли его от возвращения в Россию
Вчера, 23:21
1
РПЛ отреагировала на дебютный гол Сперцяна за «Аль-Ахли»
Вчера, 23:14
Генич опасается за «Ростов»: «Их будет переигрывать каждая команда»
Вчера, 22:36
3
Зенитовец Андраде ответил на претензию Талалаева
Вчера, 22:10
1
Мамаев объяснил, почему Даку вытеснит Угальде из состава «Спартака»
Вчера, 21:37
ФотоМостовой лайкнул пост о своем уходе из «Зенита» в другой клуб РПЛ
Вчера, 21:15
6
ФотоИгрока сборной России сравнивают с Фредди Меркьюри
Вчера, 20:50
3
Только один футболист пропустит 4-й тур РПЛ из-за дисквалификации
Вчера, 20:30
Мостовой встал на защиту Семака: «Это футбольный человек»
Вчера, 20:00
3
Нагучев: «Коммент. Шоу» стало заложником одного человека»
Вчера, 19:50
8
Президент РПЛ назвал самый реалистичный вариант допуска российских команд
Вчера, 19:33
5
Жена Батракова покинула «Локомотив»
Вчера, 19:21
7
Глушаков: «В «Спартаке» назревает скандал»
Вчера, 18:52
18
Бердыев – о Газизове: «С ним я даже один на один никогда не остаюсь»
Вчера, 18:46
1
Дзагоев сравнил Сафонова и Акинфеева
Вчера, 18:37
1
Нагучев прокомментировал слова Соболева о паразитах в «Спартаке»
Вчера, 18:27
Реакция РПЛ на избиение журналиста на «РЖД Арене»
Вчера, 18:17
ЦСКА добился выплат от турецкого клуба
Вчера, 17:57
1
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+