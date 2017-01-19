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    Кавазашвили: «Зенит» и «Локомотив» тратят народные деньги на порой бездарные трансферы»

    Глава комитета РФС по выявлению договорных матчей Анзор Кавазашвили высказался по поводу финансовой поддержки российских клубов со стороны государственных компаний. По его словам, некоторые команды РФПЛ тратят народные деньги на бездарные трансферы.

    — Одна из наших проблем – это слишком большое число команд, которые зависят от государственной поддержки. Это тормозит развитие российского футбола?

    — В свое время в России стали создавать профессиональные клубы, делая это, как правило, искусственно. К чему мы пришли? Таковых сейчас у нас единицы – «Краснодар», «Спартак».

    — И все?

    — А кто еще? «Зенит» или «Локомотив» находятся, например, на дотации госкорпораций, отчего тратятся очень большие народные деньги на порой бездарную трансферную политику. Прочие клубы премьер-лиги ходят с протянутой рукой и постоянно просят помочь им залатать возникающие в бюджете дыры. Сейчас время от времени возникают споры о том, расширять нам в будущем премьер-лигу или же наоборот сокращать? Но это все разговоры, так же как и стремление создания на бумаге профессиональных клубов.

    После 17-ти туров первенства РФПЛ «Зенит» занимает второе место, отставая от первого места на пять очков. «Локомотив» располагается на десятой позиции.

    Источник: Бобсоккер

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    19.01.2017 14:45
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    Комментарии24
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      Рейтинг: +12

      1980СБГ 20 января 2017, 18:29

      По информации аналитической компании Deloitte, петербургский «Зенит» заработал в прошлом сезоне 196 миллионов евро.

      Россияне расположились на 17-й строчке рейтинга, опередив чемпиона Англии-2015/16 – «Лестер» (172 миллиона).

      По данным отчета, «Зенит» заработал 40,4 миллиона на трансляциях своих игр, 10,3 миллиона на посещаемости и 145,8 миллиона на продажах.

      Лидером рейтинга является «Манчестер Юнайтед» (689 миллионов). Второе и третье место у «Барселоны» и «Реала» (по 620 миллионов).
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      что оно несёт,давай досвидание

      0
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      Рейтинг: +24

      Пантелеев 19 января 2017, 20:49

      Все клубы должны быть частными, у нас они все сидят на бюджетах, зарплаты больше чем в Челси, а игра на уровне Монголии. Хватит кормить бездельников.

      0
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      Рейтинг: +10

      Qadji Aleksandr ibn Kosty 19 января 2017, 20:33

      а что ,на каждый трансфер зенита локомотива народ скидывается кто чем может?

      -1
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      Рейтинг: +6095

      subbotaspartak 19 января 2017, 20:11

      Все деньги в России заработаны народом,
      Вот делят их почему-то уроды.

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +4431

      Gullit 76 19 января 2017, 19:10

      "Кавазашвили: я знаю что ничего не знаю".Мне кажется он расписался в собственном непрофессианализме.

      4
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      Рейтинг: +173

      Max Urbanov 19 января 2017, 19:08

      Такую ты чепуху несешь... Вообще не понимаю, зачем берут интервью у старых маразматиков типа этого или рейндгольда? Еще и на должности ставят. А Лукойл не корпорация? А стадион спартака построен не на бабки лукойла? А РЖД не корпорация??? Транс-контейнер, первая грузовая компания не корпорации? Старый олень.

      5
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      Рейтинг: +222

      Зэб 19 января 2017, 17:49

      А Анзору зарплату разве не из гос кармана платят(Просто любопытно-сколько)Хорошо ли плохо ли в футбол играют-но мы его смотрим.А плоды деятельности Кавазашвили не видно.

      5
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      Рейтинг: +483

      headdevil 19 января 2017, 16:15

      Народные деньги... хм, интересно куда бы Миллер потратил эти деньги, если бы не на Зенит, может яхту бы себе купил в Штатах или в Лондоне квартирку. У меня почему-то нет ощущения, что меня обворовали, когда покупали Халка или Витселя. По ходу Анзорчику не заплатили премию новогоднюю.

      7
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      Рейтинг: +933

      alll-1 19 января 2017, 16:01

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      правильно все сказано

      -6
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      Рейтинг: +2566

      АЛЕКС 58 > alll-1 19 января 2017, 17:01

      Чьи деньги у Лукойла?

      6
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      Рейтинг: +11234

      alp > АЛЕКС 58 19 января 2017, 17:38

      да ты чо, не в курсе что федун нефть со своего огорода в днп нефтяник качает?

      2
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      ...
      Рейтинг: +2566

      АЛЕКС 58 > alp 19 января 2017, 18:25

      Ну,я догадывался.Но не знал. Милер,Гинер воруют народные,а Федун с огорода!?

      2
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      Рейтинг: +2566

      АЛЕКС 58 > alp 19 января 2017, 18:26

      И Локо ворует ?

      0
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      Рейтинг: +308

      hmelarj 19 января 2017, 15:30

      ха-ха

      -1
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