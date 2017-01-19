Покеттино: «В Аргентине «Тоттенхэм» ассоциируется с Ламелой, а не со мной»

Главный тренер «Тоттенхэма» Маурисио Покеттино порассуждал о популярности клуба на своей родине.

«В Аргентине считается, что «Тоттенхэм» — это прежде всего Ламела, а только потом я. Прошу заметить, в нашей прессе заголовок «Гвардиола думает об уходе» набирает больше просмотров, чем «Покеттино прервал беспроигрышную серию Конте». Я все понимаю. Я играл за «Ньюэллс». Меня вызывали в сборную, но великим игроком я точно не был. Чтобы прославиться в наших СМИ, мне надо сделать очень много», — приводит слова 44-летнего специалиста La Nacion.

После 21-го тура английской Премьер-лиги «Тоттенхэм» делит вторую строчку в турнирной таблице с «Ливерпулем».