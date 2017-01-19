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    Покеттино: «В Аргентине «Тоттенхэм» ассоциируется с Ламелой, а не со мной»

    Главный тренер «Тоттенхэма» Маурисио Покеттино порассуждал о популярности клуба на своей родине.

    «В Аргентине считается, что «Тоттенхэм» — это прежде всего Ламела, а только потом я. Прошу заметить, в нашей прессе заголовок «Гвардиола думает об уходе» набирает больше просмотров, чем «Покеттино прервал беспроигрышную серию Конте». Я все понимаю. Я играл за «Ньюэллс». Меня вызывали в сборную, но великим игроком я точно не был. Чтобы прославиться в наших СМИ, мне надо сделать очень много», — приводит слова 44-летнего специалиста La Nacion.

    После 21-го тура английской Премьер-лиги «Тоттенхэм» делит вторую строчку в турнирной таблице с «Ливерпулем».

    Источник: Бомбардир.ру

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    19.01.2017 14:08
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +1285

      Pro100Kid 19 января 2017, 14:29

      Лучше уж так,чем вечные каверзы от журналистов.

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      Рейтинг: +2174

      LOKOfanatik19 19 января 2017, 14:24

      Какой скромняга.... С ним Тоттенхем просто божит!!!

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