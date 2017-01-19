Ренато Аугусто: «Единственная проблема для меня в Китае — это еда»

Полузащитник «Бейджин Гуоань» Ренато Аугусто не жалеет о переходе в китайский клуб из «Коринтианса». Трансфер состоялся 6-го января, сумма сделки составила 8 миллионов евро.

«Оскар и Халк звонили мне, когда обдумывали переезд в Китай. Я сказал им: «Переходите, в китайской лиге отлично». Оскару сказал, что Шанхай — один из лучших городов в стране. Шанхай чудесен. Здесь прекрасно все, за исключением смога. Единственная проблема для меня — это еда. Можно сказать, что в этом плане я еще не адаптировался», — сказал игрок сборной Бразилии.

В декабре сообщалось об интересе к Аугусто со стороны «Зенита».