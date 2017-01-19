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    Ренато Аугусто: «Единственная проблема для меня в Китае — это еда»

    Полузащитник «Бейджин Гуоань» Ренато Аугусто не жалеет о переходе в китайский клуб из «Коринтианса». Трансфер состоялся 6-го января, сумма сделки составила 8 миллионов евро.

    «Оскар и Халк звонили мне, когда обдумывали переезд в Китай. Я сказал им: «Переходите, в китайской лиге отлично». Оскару сказал, что Шанхай — один из лучших городов в стране. Шанхай чудесен. Здесь прекрасно все, за исключением смога. Единственная проблема для меня — это еда. Можно сказать, что в этом плане я еще не адаптировался», — сказал игрок сборной Бразилии.

    В декабре сообщалось об интересе к Аугусто со стороны «Зенита».

    Источник: Goal.com

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    19.01.2017 12:01
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +271

      artem 81 19 января 2017, 14:03

      Вот все бабки и ПРОЖРУТ.

      0
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      Рейтинг: +5059

      filosof sparty 19 января 2017, 12:35

      Да уж еда там просто отвратная

      0
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      Рейтинг: +312

      Zly > filosof sparty 19 января 2017, 13:12

      Добавляют кучу специй, чтобы не травануться. Им это обычно, а вот остальным тяжело

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