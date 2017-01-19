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  • Синицын: «Спартак» играет свежее, задорнее, ярче остальных»

Синицын: «Спартак» играет свежее, задорнее, ярче остальных»

19 января 2017, 11:08
18

Голкипер «Краснодара» Андрей Синицын прокомментировал итоги первой части сезона в России. По мнению футболиста, лидер РФПЛ «Спартак» имел больше времени на подготовку к матчам, так как команда выбыла из еврокубков.

— Вы как-то сказали, что «Спартак» грамотно вылетел из всех турниров и теперь ему легче.

— Шутил, конечно. Но сложно отрицать, что у них есть больше времени на подготовку. У нас ведь как: игра, восстановление, предыгровая, снова игра. Времени на отработку действий практически не было. Но так выступают все большие клубы. Надо привыкать.

— Этот сезон для «Краснодара» переходный?

— Все команды, включая нас, выступают неровно. «Зенит» классно начал, но случился спад. Из ЦСКА ушел тренер. Глупо отрицать, что как раз «Спартак» пока предпочтительнее – играет свежее, задорнее, ярче остальных. Их первое место в таблице заслуженно. Но, опять же, они больше нигде не выступают.

Напомним, что «Краснодар» по итогам первой части сезона расположился на пятой строчке турнирной таблицы.

Источник: Чемпионат.ком
Россия. Премьер-лига Спартак Краснодар Синицын Андрей
Комментарии (18)
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Бульба
1484815207
спартак-чемпион!
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alll-1
1484815250
Спартак и в том году ни где не играл ,а результат другой был . так что эта отговорка не катит
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giluxa1963
1484822304
свежее надо говорить свежее задорнее надо говорить задорнее а свежее свежее
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simoron81
1484824583
nynthtcnyh
Ответить
sidul1
1484829490
если уж и в этом сезоне не попадет в лигу чемпионов,то Федуна нужно будет убеждать,что это не его
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headdevil
1484832174
Самый популярный счет 1-0. Ярко и задорно, скорее расчетливо.
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vgarakh
1484833040
Ярко, задорно, особенно если у соперника девять игроков на поле.
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Вамфири
1484836919
конечно свежее мяско,сразу отовсюду хрюкнулись и играют освежеваными!!! но мы то знаем,кто Чемпионом будет))) вперед,ЗЕНИТ,вперед за Питер!!!
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alp
1484854907
откровенно говоря, спартак играет херово. сумбур и отсутствие какой либо мысли. вся заслуга карреры - каким то образом собрал из этого сброда коллектив. но и это бы не помогло краснобелым, если бы они играли хотя бы на 2 фронта.
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