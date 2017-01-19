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    Синицын: «Спартак» играет свежее, задорнее, ярче остальных»

    Голкипер «Краснодара» Андрей Синицын прокомментировал итоги первой части сезона в России. По мнению футболиста, лидер РФПЛ «Спартак» имел больше времени на подготовку к матчам, так как команда выбыла из еврокубков.

    — Вы как-то сказали, что «Спартак» грамотно вылетел из всех турниров и теперь ему легче.

    — Шутил, конечно. Но сложно отрицать, что у них есть больше времени на подготовку. У нас ведь как: игра, восстановление, предыгровая, снова игра. Времени на отработку действий практически не было. Но так выступают все большие клубы. Надо привыкать.

    — Этот сезон для «Краснодара» переходный?

    — Все команды, включая нас, выступают неровно. «Зенит» классно начал, но случился спад. Из ЦСКА ушел тренер. Глупо отрицать, что как раз «Спартак» пока предпочтительнее – играет свежее, задорнее, ярче остальных. Их первое место в таблице заслуженно. Но, опять же, они больше нигде не выступают.

    Напомним, что «Краснодар» по итогам первой части сезона расположился на пятой строчке турнирной таблицы.

    Источник: Чемпионат.ком

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    19.01.2017 11:08
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    Комментарии14
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      Рейтинг: +11234

      alp 19 января 2017, 22:41

      откровенно говоря, спартак играет херово. сумбур и отсутствие какой либо мысли. вся заслуга карреры - каким то образом собрал из этого сброда коллектив. но и это бы не помогло краснобелым, если бы они играли хотя бы на 2 фронта.

      0
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      Рейтинг: +11234

      alp > VVM1964 20 января 2017, 10:32

      а где я пишу, что Зенит играет нормально? Игра Зенита сейчас не стабильна из-за смены тренера и перестройки команды. Однако даже это не мешает Зениту успешно выступать в Европе и занимать 2-е место, причем, некисло дернув лидера нац чемпионата дома.

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      Рейтинг: +28

      Вамфири 19 января 2017, 17:41

      конечно свежее мяско,сразу отовсюду хрюкнулись и играют освежеваными!!!
      но мы то знаем,кто Чемпионом будет)))
      вперед,ЗЕНИТ,вперед за Питер!!!

      0
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      Рейтинг: +2506

      vgarakh 19 января 2017, 16:37

      Ярко, задорно, особенно если у соперника девять игроков на поле.

      2
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      Рейтинг: +643

      Symbol > ROSTOV SUPER 20 января 2017, 00:16

      Молодец, ты еще не забудь сказать, что Спартак все купил, а фолившим не карточки, а медали на грудь! Не убили же? За что тогда удалять?

      0
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      Рейтинг: +643

      Symbol > ROSTOV SUPER 20 января 2017, 00:21

      Хотя тебе пох.р, пишешь лишь бы писать. Посмотри за что удалили игрока МС в АПЛ в игре прошлого (по-моему) тура. Так там АПЛ! А не кабинетлига.

      0
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      Рейтинг: +643

      Symbol > ROSTOV SUPER 20 января 2017, 18:08

      Да вас обиженных не переубедишь. Ссы в глаза, вам всё божья роса.

      0
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      Рейтинг: +643

      Symbol > ROSTOV SUPER 20 января 2017, 18:43

      То-то оно и видно. Прошло времени с того момента 2 с лишним месяца, а как только повод появляется опять это нытьё. Бедолаг засудили...

      0
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      Рейтинг: +483

      headdevil 19 января 2017, 16:22

      Самый популярный счет 1-0. Ярко и задорно, скорее расчетливо.

      0
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      Рейтинг: +875

      sidul1 19 января 2017, 15:38

      если уж и в этом сезоне не попадет в лигу чемпионов,то Федуна нужно будет убеждать,что это не его

      0
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      Рейтинг: +351

      simoron81 19 января 2017, 14:16

      nynthtcnyh

      0
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      Рейтинг: +2060

      giluxa1963 19 января 2017, 13:38

      свежее надо говорить свежее задорнее надо говорить задорнее а свежее свежее

      -1
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      Рейтинг: +933

      alll-1 19 января 2017, 11:40

      Спартак и в том году ни где не играл ,а результат другой был .
      так что эта отговорка не катит

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      Рейтинг: +130

      Бульба 19 января 2017, 11:40

      спартак-чемпион!

      -2
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