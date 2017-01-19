Синицын: «Спартак» играет свежее, задорнее, ярче остальных»

откровенно говоря, спартак играет херово. сумбур и отсутствие какой либо мысли. вся заслуга карреры - каким то образом собрал из этого сброда коллектив. но и это бы не помогло краснобелым, если бы они играли хотя бы на 2 фронта.
Голкипер «Краснодара» Андрей Синицын прокомментировал итоги первой части сезона в России. По мнению футболиста, лидер РФПЛ «Спартак» имел больше времени на подготовку к матчам, так как команда выбыла из еврокубков.
— Вы как-то сказали, что «Спартак» грамотно вылетел из всех турниров и теперь ему легче.
— Шутил, конечно. Но сложно отрицать, что у них есть больше времени на подготовку. У нас ведь как: игра, восстановление, предыгровая, снова игра. Времени на отработку действий практически не было. Но так выступают все большие клубы. Надо привыкать.
— Этот сезон для «Краснодара» переходный?
— Все команды, включая нас, выступают неровно. «Зенит» классно начал, но случился спад. Из ЦСКА ушел тренер. Глупо отрицать, что как раз «Спартак» пока предпочтительнее – играет свежее, задорнее, ярче остальных. Их первое место в таблице заслуженно. Но, опять же, они больше нигде не выступают.
Напомним, что «Краснодар» по итогам первой части сезона расположился на пятой строчке турнирной таблицы.