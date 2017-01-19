Синицын: «Спартак» играет свежее, задорнее, ярче остальных»

Голкипер «Краснодара» Андрей Синицын прокомментировал итоги первой части сезона в России. По мнению футболиста, лидер РФПЛ «Спартак» имел больше времени на подготовку к матчам, так как команда выбыла из еврокубков.

— Вы как-то сказали, что «Спартак» грамотно вылетел из всех турниров и теперь ему легче.

— Шутил, конечно. Но сложно отрицать, что у них есть больше времени на подготовку. У нас ведь как: игра, восстановление, предыгровая, снова игра. Времени на отработку действий практически не было. Но так выступают все большие клубы. Надо привыкать.

— Этот сезон для «Краснодара» переходный?

— Все команды, включая нас, выступают неровно. «Зенит» классно начал, но случился спад. Из ЦСКА ушел тренер. Глупо отрицать, что как раз «Спартак» пока предпочтительнее – играет свежее, задорнее, ярче остальных. Их первое место в таблице заслуженно. Но, опять же, они больше нигде не выступают.

Напомним, что «Краснодар» по итогам первой части сезона расположился на пятой строчке турнирной таблицы.